Китай хочет запретить откидывающиеся сиденья в электрокарах: подробности

Китай хочет запретить откидывающиеся сиденья в электрокарах. Robert Way / Shutterstock.com / Fotodom

Власти Китая, уже ограничившие скрытые дверные ручки и чрезмерно большие сенсорные экраны, теперь обратили пристальное внимание на так называемые «безгравитационные» откидные сиденья, которые набирают популярность в современных автомобилях.

Эти кресла, конструктивно напоминающие шезлонги для отдыха, вызывают серьезные опасения у регуляторов. При дорожно-транспортном происшествии пассажиры, находящиеся в почти горизонтальном положении, рискуют оказаться в зоне, где штатные ремни безопасности и подушки не смогут обеспечить должную защиту. На этой неделе Министерство промышленности и информационных технологий КНР заявило, что в полулежачем положении тело человека может «провалиться» ниже уровня поясного ремня.

Автопроизводители активно внедряют такие сиденья, стремясь превратить внутреннее пространство автомобиля в максимально комфортную зону для отдыха. Однако надзорные органы придерживаются иного мнения: машина в первую очередь является средством передвижения, а не гостиной на колесах. Общественные слушания по поводу возможного запрета запланированы уже на июль.

Портал CarScoops подчеркивает, что Китай постепенно становится самым жестким регулятором в вопросах автомобильной безопасности. Учитывая, что КНР является крупнейшим мировым рынком электромобилей, решения китайских властей способны повлиять на глобальные отраслевые стандарты.

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