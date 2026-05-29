Хищный прищур и 2,8-литровый дизель: в РФ продают новое поколение Toyota Hilux

В России возобновили продажи надежного пикапа от Toyota. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom

Девятое поколение пикапа Toyota Hilux вышло на мировой рынок в прошлом году. Теперь дилеры и частные структуры начали ввозить эту модель на территорию России. Все экземпляры поставляются исключительно под предварительный заказ.

Предлагаемые Toyota Hilux оснащаются единственным вариантом силового агрегата — дизельным двигателем 1GD-FTV объемом 2,8 лита. На выбор доступны две трансмиссии: автоматическая или механическая коробка передач. Стоимость стартует от 6 990 000 рублей, максимальная цена в предложенных вариантах достигает 7 500 000 рублей.

Внешне новинку отличают от предшественницы решетка радиатора с ячеистым рисунком (в форме сот) и агрессивный «хищный» прищур фар.

В оснащение пикапа входит все необходимое: электронный стояночный тормоз, электрический усилитель руля, полный электропакет, мультимедийная система с поддержкой протоколов Apple CarPlay и Android Auto, обогревы (сидений, руля, зеркал и т. д.), климат-контроль, а также круиз-контроль.

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