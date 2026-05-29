Дача убивает машину: эксперт объяснил, в чем суть

Автоэксперт Ожогин рассказал, как поездки на дачу убивают подвеску и тормоза. Anato Vol / Shutterstock.com / Fotodom

Многие автовладельцы полагают, что летняя эксплуатация автомобиля не сопряжена с серьезными рисками, однако дачный сезон часто создает повышенные нагрузки на машину.

Как рассказал «Российской газете» автоэксперт Константин Ожогин, переполненный багажник, пыльные проселочные дороги, длительные заторы и постоянные циклы «разгон — торможение» ставят автомобиль в условия, сравнимые с тяжелой зимней эксплуатацией. В первую очередь страдают моторное масло, ходовая часть и тормозная система.

По словам специалиста, одна из главных летних проблем — перегруз. В дачный период водители возят стройматериалы, садовый инвентарь, рассаду, технику и множество вещей, из-за чего нагрузка на двигатель и трансмиссию резко возрастает. Особенно тяжело машине приходится в плотном потоке, на подъемах и при обгонах. В таких условиях моторное масло быстрее перегревается и утрачивает защитные свойства, а значит, эффективный интервал его работы сокращается.

Серьезно влияет и летняя пыль, которой особенно много на грунтовках. Пыль забивает воздушный фильтр намного быстрее обычного, двигатель начинает недополучать воздух, растет расход топлива и нагрузка на силовой агрегат. Кроме того, мелкие абразивные частицы способны ускорять износ внутренних элементов мотора. Поэтому после активных выездов за город эксперт советует уделять внимание состоянию фильтров и не откладывать диагностику до планового ТО.

Не меньший урон, как отметил Ожогин, получает подвеска. Лишний вес в салоне и багажнике увеличивает давление на амортизаторы, пружины, сайлентблоки и ступичные подшипники. Если к этому добавляются разбитые дороги, ямы и гравийное покрытие, износ деталей шасси ускоряется многократно. Со временем автомобиль начинает хуже держать траекторию, сильнее раскачиваться и становится менее стабильным на скорости.

Тормозная система также функционирует в более жестком режиме. При полной загрузке машине требуется больше усилий для остановки, а постоянные пробки вызывают перегрев колодок и дисков. В результате детали изнашиваются быстрее, а эффективность торможения может снижаться — особенно после долгой трассы с последующим движением в плотном городском потоке.

Чтобы уменьшить нагрузку на автомобиль в дачный сезон, эксперт рекомендует соблюдать допустимую массу загрузки, следить за давлением в шинах, вовремя менять масло и фильтры, а также регулярно проверять состояние подвески и тормозов. Даже обычные поездки за город могут стать серьезным испытанием для машины, если не учитывать особенности такого режима эксплуатации.

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