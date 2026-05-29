Китайский след в Ульяновске: «Соллерс» продал 20% компании по штамповке деталей

«Соллерс» продал китайской компании 20% штамповочного завода на УАЗе. Kosmogenez / Shutterstock.com / Fotodom

Российская группа «Соллерс» продала китайской фирме долю в 20 процентов в совместном предприятии, которое займется выпуском кузовных элементов и рам для пикапов и внедорожников марки Sollers, сообщает «Коммерсантъ». Производство будет развернуто на промышленной площадке Ульяновского автозавода (УАЗ).

Партнером выступила китайская компания Hefei Hualong Mould Co. Ltd (JF Mould), специализирующаяся на изготовлении пресс-форм для автопрома. Она получила пятую часть в ООО «Штамповые технологии», входящем в структуру «Соллерс».

Представители российской группы подтвердили факт завершения сделки и пояснили, что привлечение иностранного партнера позволит усилить компетенции предприятия в области штамповки, а также внедрить лучшие отраслевые решения. Они также отметили, что китайская сторона обладает многолетним профессиональным опытом в управлении штамповочными производствами и владеет передовыми технологиями.

Штамповка кузовных деталей в Ульяновске будет осуществляться для пикапов и внедорожника Sollers, а в перспективе — и для автомобилей УАЗ. В настоящий момент «Штамповые технологии» работают в тестовом режиме, а запуск серийного производства запланирован на второй квартал 2026 года.

На Ульяновском автозаводе 7 мая рассказывали, что пять прессов для штамповки компонентов пикапов Sollers (а в дальнейшем и УАЗ) уже проходят опытные испытания. Вскоре линия выйдет на полную проектную мощность. В рамном корпусе завершается подготовка фундамента для шестого пресса усилием 2500 тонн-сил, который разместится в первом пролете. Во второй половине года в корпус доставят еще один новый кран грузоподъемностью 50 тонн — он будет использоваться для перемещения штамповой оснастки.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.