"Перепугали малых детей": жена Сергея Жигунова сделала заявление

Виктория Ворожбит во всем поддерживает Сергея Жигунова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сергей Жигунов оказался в центре скандала. Стало известно, что его кинокомпания ушла в многомиллионный минус. Мол, продюсер потерял 90 миллионов рублей на своем кинобизнесе. Светские хроникеры ринулись за подробностями к артисту и его жене Виктории Ворожбит.

Известие о том, что у Сергея Жигунова возникли серьезные финансовые проблемы в кинобизнесе, взбудоражило общественность. Появилась информация о том, что кинокомпания артиста завершила 2025 год с убытком в 90 миллионов рублей. В 2024 году убытки составили около 738 тысяч рублей. А в 2023-м организация и вовсе проходила процедуру банкротства.

Чтобы разузнать подробности, репортеры ринулись к Жигунову за комментариями. Артист на звонки не отвечал, но прочитал новости о себе и обалдел.

Актеру на фоне скандала пришлось объясниться Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

"Вижу сообщения про убыток в 90 млн рублей. Полдня разбирался с бухгалтерией, оказалось, что действительно в отчетности по одной из моих компаний отражен такой финансовый результат. Думал, что я сошел с ума и не заметил таких убытков", - сообщил Сергей Викторович.

После чего поспешил всех успокоить. По его словам, ничего страшного не случилось. 90 млн - это не убытки, а затраты на производство сериала. "Оказалось, что сошел с ума не я, а главбух, которого уволили как раз в период сдачи годовой отчетности... Никаких убытков, тем более банкротства у моих компаний нет", - написал он в блоге.

Меж тем жена звезды Виктория Ворожбит в нервах. Она заявила, что ушлые хроникеры атаковали их семью и даже пытались вломиться в квартиру родни.

"Нашим родственникам полдня выносили двери в квартиру, перепугав пожилых соседей и малых детей. Но, видимо, мне мало было. На сладкое прочла кучу гадостей. Удалять ничего не стала", - сокрушается Виктория в блоге.

Сам Жигунов уточнил, что репортеры "чуть не вынесли двери в квартиру" его дяди. "Перепугала всех соседей, включая детей и подростков", - резюмировал актер.

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