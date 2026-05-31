Выкладки страховщиков: раскрыт список самых угоняемых авто в России

Топ самых угоняемых авто в РФ. Dmitriy Sinchenko / Shutterstock.com / Fotodom

В 2026 году на территории России зафиксировано сокращение числа хищений транспортных средств. Такую информацию обнародовали представители нескольких крупных страховых организаций. Точные данные не разглашаются, однако специалисты назвали наиболее часто угоняемые марки автомобилей, а также перечислили типичные места совершения подобных преступлений, сообщает Autonews.

Параллельно эксперты зафиксировали новую тенденцию: злоумышленники все чаще охотятся за премиальными внедорожниками и подержанными иномарками. Среди люксовых моделей наибольший интерес вызывают Lexus LX570 и Tank 500. Высокий спрос на японские машины, по словам представителей страхового сектора, обусловлен нехваткой запасных частей и трудностями, связанными с параллельным импортом, что делает такую технику привлекательной для последующей перепродажи.

Китайские бренды из массового сегмента пока редко становятся объектами краж — это связано с низкой ликвидностью их компонентов. Тем не менее аналитики делают предостережение: если стоимость оптики и кузовных элементов для моделей Haval и Chery продолжит расти, то количество угонов может увеличиться и в этой категории.

Чаще всего преступления совершаются ночью во дворах жилых домов, а также днем на парковках около торговых центров. Наибольшее число инцидентов регистрируется в Москве и Санкт-Петербурге.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин выразил сомнение в полноте данных, предоставляемых страховыми компаниями. Он пояснил, что их статистика охватывает исключительно случаи с машинами, застрахованными по полису КАСКО.

Шапарин также отметил, что реальными лидерами по числу угонов являются автомобили марки Lada. Далее, согласно его информации, следуют Ford Focus и Hyundai Solaris. При этом эксперт подчеркнул, что речь идет о массовом сегменте транспортных средств, владельцы которых практически не оформляют на них КАСКО.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.