Неожиданно для премиума: за что владельцы ругают Tank 500

Недостатки премиального китайского внедорожника / Фото сайт Фоттон

В 2024 году полноразмерный премиальный внедорожник с рамной конструкцией Tank 500 занял первое место по востребованности среди новых автомобилей стоимостью свыше пяти миллионов рублей. За три года продаж на российском рынке реализовано 25 тысяч экземпляров данной модели.

Журналисты «Ленты.ру» проанализировали отзывы пользователей портала Auto.ru, чтобы выяснить, с какими неисправностями и неудобствами столкнулись собственники в процессе эксплуатации.

Один из автолюбителей по имени Расул Борисович обратил внимание на ряд досадных мелочей. В частности, он указал на отсутствие прерывистого режима у заднего стеклоочистителя. Датчик дождя, отвечающий за работу передних дворников, по его словам, активируется с небольшой задержкой: при слабом моросящем дожде стекло намокает чуть дольше, чем хотелось бы водителю.

Сергей Кубышко поделился мнением, что качество пластика в нижней части салона и в багажном отсеке оставляет желать лучшего — материал уже покрылся множеством царапин. Звучание штатной аудиосистемы он оценил на 3,5 балла из десяти. Кроме того, мужчина пожаловался на неудобную логику работы мультимедийного комплекса. Он обнаружил, что прямой переход из интерфейса CarPlay в главное меню настроек отсутствует, и ему пришлось искать обходной вариант: сначала нажимается кнопка «Авто» на блоке климат-контроля, затем открывается меню климата, и только оттуда удается выйти на домашний экран. Изменение температуры воздуха в салоне также возможно исключительно через дисплей. Подобное решение, как признался владелец, вызывает у него сильное раздражение.

Пользовательница с ником Царица Elena поделилась опытом эксплуатации полного привода TOD, назвав его поведение совершенно непредсказуемым. По ее наблюдениям, в зимнее время на скользком покрытии заднюю ось заметно уводит в сторону. Даже летом, если передние колеса упираются в бордюр, а режим Snow не включен, автомобиль ведет себя нестандартно: подключение передней оси происходит только после того, как задние ведущие колеса начнут пробуксовку. На сухом асфальте передний мост не задействуется. В результате турбина раскручивается не мгновенно, затем случается резкий рывок, и машина буквально залетает на препятствие — остановиться вовремя в такой ситуации очень трудно. Разгонные динамика и маневры обгона также не отличаются предсказуемостью. Женщина призналась, что подвеска оставила странное впечатление: порой кажется излишне мягкой, однако на грунтовой дороге с частыми поперечными неровностями трясёт настолько сильно, что, по ее собственному ироничному выражению, «позвоночник в трусы осыпается».

Николай С. также перечислил ряд минусов. Он считает, что сочетание шестицилиндрового двигателя мощностью 299 лошадиных сил с автоматической трансмиссией не дает ощущения заявленного потенциала. Расход горючего, согласно показаниям бортового компьютера, варьируется от 12,8 до 20 литров на 100 километров, хотя основная часть пробега приходится на трассу с умеренными утренними пробками на МКАД. Владелец полагает, что такие цифры завышены даже с учетом массы и мощности машины.

Далее Николай обратил внимание, что все управление — включая регулировку салонной температуры, включение подогрева руля, зеркал и стекол — сосредоточено в центральном мониторе. Функционирование климатической установки он охарактеризовал как специфическое: по его ощущениям, система живет своей собственной жизнью. Ему не удалось подобрать комфортную температуру — то в салоне становится слишком жарко, то начинает дуть холодным воздухом. При каждом запуске автомобиля приходится отключать систему удержания в полосе. Кроме того, владелец отметил сильный нагрев центрального тоннеля со стороны переднего пассажирского кресла. Недовольство вызвало и размещение подстаканников — они фактически спрятаны под крышкой центрального подлокотника, и чтобы достать стакан, нужно тянуться и выворачивать руку. Также радиоприемник, по словам Николая, расстраивает нестабильным сигналом: при проезде под эстакадами или вблизи грузового транспорта возникают серьезные помехи, и на экране высвечивается сообщение о слабом сигнале.

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