С надежными мотором и АКПП: в РФ доступен Volkswagen дешевле «Весты»

В РФ начали продаваться новые Volkswagen Lavida Pro. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom

В России стартовали продажи новейшего седана Volkswagen Lavida Pro, выпускаемого на мощностях совместного предприятия SAIC-Volkswagen и представленного на китайском рынке с ноября минувшего год, сообщают "Автоновости дня". Пока автомобиль доступен исключительно на условиях предзаказа по цене от 1 520 000 рублей.

Модель Lavida Pro является преемницей предыдущего поколения и отличается от него внешне. Переднюю часть можно узнать по иному бамперу, а также узким светодиодным фарам, соединенным тонкой светящейся полосой. Боковой профиль выдают выдвижные дверные ручки, а корму — сплошной фонарь, протянувшийся во всю ширину крышки багажного отсека.

В интерьере сохранили раздельные экраны цифровой панели приборов и мультимедийной системы. Изменения коснулись конструкции: первый дисплей диагональю 10,25 дюйма лишился защитного козырька, а второй вырос до 12,9 дюйма.

За базовую сумму в 1 520 000 рублей новый Lavisa Pro предлагают с доставкой под заказ во Владивостоке. Клиент получит седан с кожаной отделкой салона, мультирулем, люком на крыше, системой бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, климат-контролем, задними парктрониками, камерой заднего вида и 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.

Отечественная LADA Vesta в версиях 2026 модельного года стоит минимум 1 581 000 рублей. Белорусский седан Belgee S50 с автоматической трансмиссией предлагают от 2 039 990 рублей. Китайский Changan Alsvin даже выпуска 2024 года обойдется как минимум в 1 889 900 рублей.

Во Владивостоке можно заказать и более оснащенную версию со светлой кожаной обивкой салона и электрорегулировкой передних кресел — за 1 630 000 рублей. Аналогичный Lavida Pro с темной отделкой из кожи доступен под заказ в Красноярске по цене 1 900 000 рублей. Один из наиболее дорогих экземпляров предлагается во Владивостоке за 2 390 000 рублей.

Силовая установка у всех выставляемых на классифайдах автомобилей едина — 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 110 лошадиных сил из серии ЕА211. Это доработанный вариант хорошо известного по «российским» Volkswagen Polo и Skoda Rapid почти «неубиваемого» двигателя объёмом 1,6 литра. В паре с ним работает классический 6-ступенчатый гидромеханический «автомат» Aisin, чей ресурс при надлежащем обслуживании достигает 250–300 тысяч километров.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.

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