Китайские электрокары в Европе теряют в цене очень сильно: это проблема для всех

Китайские электромобили в Европе теряют в цене вдвое быстрее конкурентов. Marti Rossello / Shutterstock.com / Fotodom

Китайские автомобильные бренды на протяжении нескольких последних лет активно осваивают европейский рынок, привлекая клиентов демократичными ценами, щедрым набором опций и выгодными условиями лизинга. Однако, как сообщает портал Carscoops, покупатели все чаще сталкиваются с неприятным сюрпризом: стоимость таких машин катастрофически падает сразу после выезда из салона.

Согласно свежим данным немецкого оценочного агентства DAT, электромобили и подзаряжаемые гибриды китайского производства теряют в цене примерно вдвое быстрее, чем среднестатистический автомобиль в отрасли. Причем темпы обесценивания продолжают нарастать.

Подобная ситуация создает серьезные проблемы для всех участников рынка. Владельцы сталкиваются с шокирующими цифрами при попытке продать или обменять машину. Производители рискуют понести убытки по программам обратного выкупа. Лизинговые компании обнаруживают, что возвращаемые автомобили стоят значительно дешевле прогнозируемой остаточной стоимости.

Представитель DAT Мартин Вайс пояснил, что выпустить хороший продукт — это лишь половина дела. По его словам, производителям необходимы мощные системы поддержки, чтобы у покупателей подержанных машин сохранялась уверенность в своем выборе спустя годы. Часть проблемы кроется в неопределенности: многие европейцы сомневаются, останутся ли китайские бренды на местном рынке надолго. Страхи, связанные с обслуживанием, доступностью запчастей и состоянием дилерских сетей, заставляют осторожных клиентов дважды думать перед покупкой.

Однако падение остаточной стоимости затрагивает не только китайские марки. Как недавно писала Financial Times, на рынке электромобилей Великобритании наблюдается схожая тенденция — отчасти из-за избытка машин из Китая. По данным аналитической компании Indicata, средний трёхлетний электромобиль в прошлом месяце стоил лишь 38% от своей начальной цены. Для Германии, Франции и Испании этот показатель составлял 46%. Для сравнения: бензиновый автомобиль того же возраста в Великобритании сохранял 45% стоимости, а гибрид — 51%.

Производители испытывают колоссальное давление, стремясь нарастить продажи электрических моделей, поэтому многие из них предлагают огромные скидки на новые машины, пытаясь выполнить плановые показатели.

Стремительный технологический прогресс также играет против владельцев. Китайские бренды особенно быстро внедряют обновления, из-за чего ещё вчера передовой электромобиль может морально устареть уже через несколько месяцев. Как резюмирует Carscoops, это замечательно для инновационного процесса, но губительно для попыток сохранить остаточную стоимость автомобиля.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.

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