Ужесточаются правила парковки электрокаров, гибридов и машин на газе: что к чему

С 1 июня ужесточаются правила парковки электрокаров, гибридов и машин на газе. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

С первого июня в России вступают в силу серьезные изменения в правилах размещения транспортных средств на парковках — особенно это касается владельцев электрокаров, гибридных автомобилей и машин с газобаллонным оборудованием.

Если раньше обладание «электричкой» было крайне выгодным благодаря бесплатной парковке, то теперь несоблюдение новых требований может обойтись физическим лицам в сумму до 50 тысяч рублей, а юридическим — до 2 миллионов рублей. Такие штрафные санкции предусмотрены за неправильную стоянку на подземных паркингах.

Нормативной базой стал новый Свод правил СП 551, регулирующий противопожарные требования к автомобильным стоянкам, высотным зданиям, системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Соответствующий приказ 31 марта подписал глава МЧС России Александр Куренков. С 1 июня документ вступает в законную силу.

Согласно нововведениям, владельцам электромобилей и гибридов больше не разрешается беспрепятственно заезжать на подземную парковку гипермаркета или жилого комплекса. Теперь им придется искать специально выделенные места, требования к которым также изменились. Противопожарные меры становятся обязательными даже в тех случаях, когда на паркинге отсутствуют зарядные станции.

Места для электроавтомобилей не могут быть изолированы от остальных глухими перегородками — допускается лишь разделение легкой огнестойкой сеткой или специальными шторами. Кроме того, такие зоны организуются кластерами не более чем на 10 машин, и рядом с ними в обязательном порядке должны быть оборудованы системы пожаротушения.

Зарядные устройства для подобных авто также попадают под новые требования. На подземных парковках разрешены только автоматы для медленной зарядки, ограниченной определенной мощностью.

Однако самый неприятный сюрприз ожидает владельцев автомобилей, работающих на газе, которых в стране достаточно много. Им отныне разрешено парковать свои транспортные средства исключительно на открытых наземных стоянках. В пункте 10 нового Свода правил указано дословно: «В подземных стоянках автомобилей запрещено хранение газобаллонных автомобилей».

Впрочем, судя по тексту документа, новые требования распространяются лишь на вновь строящиеся и проектируемые объекты, а также на существующие здания, если в них планируется капитальный ремонт, реконструкция, техническое перевооружение или смена функционального назначения. Ранее введенные в эксплуатацию подземные паркинги и жилые дома с подземными парковками, скорее всего, переоборудовать не придется.

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