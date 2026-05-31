Исследование экспертов: какие автомобили россияне считают лучшими

«Авто.ру» составил рейтинги лучших автомобилей в России по шести параметрам. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom

Изучение мнений реальных владельцев считается одним из наиболее эффективных способов выяснить достоинства и недостатки конкретной модели автомобиля. Опираясь на отзывы, эксперты сервиса «Авто.ру» выяснили, какие машины получили наивысшие оценки пользователей, о каких пишут чаще всего и какие модели россияне признали самыми надёжными.

По количеству оставленных отзывов пятёрку лидеров сформировали Ford Focus, Skoda Octavia, Opel Astra, Kia Rio и Hyundai Solaris. При этом самая высокая средняя оценка — 4,57 балла из 5 возможных — оказалась именно у Octavia. Среди марок наибольшее число отзывов набрали LADA, Toyota, Volkswagen, Nissan и Kia.

Самые стильные автомобили

В тройку самых привлекательных с точки зрения дизайна машин за последние пять лет вошли:

1. Mazda 6 (средняя цена — 1,89 млн рублей);

2. BMW 3-Series (средняя цена — 2,33 млн рублей);

3. Honda Accord (средняя цена — 1,66 млн рублей).

Самые безопасные автомобили

В современных машинах всё большее значение приобретают технологии активной безопасности. Лидеры в этой категории отличаются не только высокой прочностью кузова, но и полным набором систем, отслеживающих окружающую обстановку и своевременно предупреждающих водителя об угрозах.

Тройка самых безопасных автомобилей выглядит следующим образом:

1. Volvo XC90 (средняя цена — 3,51 млн рублей);

2. BMW X5 (средняя цена — 3,67 млн рублей);

3. Volkswagen Touareg (средняя цена — 2,23 млн рублей).

Самые надёжные автомобили

Маркой с максимальным рейтингом надёжности была признана Toyota — автомобили этой японской компании уже стали почти олицетворением данного понятия. Совсем немного до попадания в тройку лидеров не хватило Skoda Rapid. В сам же топ-3 вошли:

1. Toyota Land Cruiser Prado (средняя цена — 3,74 млн рублей);

2. Toyota Corolla (средняя цена — 1,44 млн рублей);

3. Lexus RX (средняя цена — 4,21 млн рублей).

Самые комфортные автомобили

В рейтинге моделей с наиболее высокими оценками за комфорт лидируют крупные седаны. Такие машины обычно предлагают увеличенное пространство на заднем ряду сидений, оснащены современной мультимедийной системой и качественными отделочными материалами.

В тройку самых комфортных автомобилей последних пяти лет попали:

1. Audi A6 (средняя цена — 2,35 млн рублей);

2 Mercedes-Benz E-Class (средняя цена — 3,27 млн рублей);

3. Nissan Teana (средняя цена — 1,42 млн рублей).

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.

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