«Околонулевые перспективы» в России: чем удивил AUDI E7X

Бренд AUDI без колец начал продажи нового кроссовера E7X в Китае. Tada Images / Shutterstock.com / Fotodom

О начале реализации в Китае свежего электрического паркетника AUDI E7X сообщило издание CarNewsChina. Данная модель является плодом сотрудничества германского автомобильного гиганта и китайской компании SAIC.

Бренд AUDI был запущен специально под нужды рынка КНР. Хотя название отсылает к знаменитому автопроизводителю, марка имеет существенное отличие от традиционного Audi: фирменные четыре кольца здесь заменены логотипом, который пишется заглавными латинскими буквами. Новый бренд нацелен на молодых покупателей и придерживается свежей философии в области дизайна и электрической тяги.

Модель E7X стала второй по счету для бренда после универсала E5 Sportback, показанного в 2025 году. Эту первую модель уже можно увидеть в России.

Автомобиль предложен в четырех вариантах, которые различаются мощностью и дальностью пробега на одной зарядке. В начальной версии установлен один электродвигатель (402 л.с.), привод — задний, а запас хода достигает 705 км.

Следующая модификация имеет те же характеристики, но дистанция без подзарядки увеличена до 751 км. В обеих одномоторных версиях разгон с места до сотни занимает 6,25 секунды.

Помимо этого, у AUDI E7X предусмотрены полноприводные исполнения с двумя электромоторами. Их показатели таковы:

отдача — 670 л.с.;

ускорение до 100 км/ч — 3,9 секунды;

запас хода — 625 либо 660 км.

В числе технических особенностей — активная пневматическая подвеска с возможностью изменять клиренс в диапазоне ±80 мм в зависимости от покрытия, а также подруливание задних колес (угол их поворота достигает 7 градусов).

Самый дорогой вариант оценивается менее чем в 4 миллиона рублей. На китайском рынке кроссовер появится в пяти уровнях оснащения:

AUDI E7X Pioneer — 269 800 юаней (примерно 2,81 млн руб. на 29 мая 2026 г.);

AUDI E7X Pioneer Pro — 299 800 юаней (3,13 млн руб.);

AUDI E7X Pioneer quattro — 329 800 юаней (3,45 млн руб.);

AUDI E7X Pioneer Long-Range — 329 800 юаней (3,45 млн руб.);

AUDI E7X Flagship quattro — 359 800 юаней (3,76 млн руб.).

Глеб Шнайдер, возглавляющий компанию «СпецАвтоТрейд» (занимается поставками иномарок из-за границы), в беседе с Autonews.ru заявил, что у модели E7X в России практически нет рыночных перспектив. По его мнению, ожидать можно лишь единичных ввозов, если только не возникнет веского резона приобретать данный автомобиль. Также эксперт провел параллель с линейкой Audi e-tron, которая не пользовалась спросом в РФ. Он подчеркнул, что судьба этой AUDI в лучшем случае повторит участь e-tron, не снискавших популярности. Причина, по его словам, заключается в том, что покупатель такого электрокара должен быть очень состоятельным человеком, увлеченным электрическими машинами, а это крайне узкая категория клиентов.

Шнайдер добавил, что пока трудно подсчитать итоговую стоимость AUDI E7X при заказе в России, поскольку еще не известна 30-секундная мощность, которая применяется для вычисления величины утильсбора и пошлин.

Поддержал коллегу и автоэксперт Максим Минеев. Он отметил, что практически всю нишу электромобилей в нашей стране заняли китайские производители. По наблюдениям Минеева, все более-менее продаваемые электрокары — либо напрямую китайские, либо перелицованные под другие бренды «китайцы». Он счёл, что у упомянутой AUDI нет особых шансов на рынке, и дело здесь даже не в цене, а в отсутствии вау-эффекта.

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