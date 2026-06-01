Технологично, но спорно: что приобрел и потерял Geely Monjaro после рестайлинга

Autonews испытал новый Geely Monjaro с адаптивной подвеской. Tricky Shark / Shutterstock.com / Fotodom

Кроссовер Geely Monjaro претерпел обновление и вновь оказался в фокусе общественного внимания. Автомобиль обзавелся адаптивной ходовой частью, рядом новых опций и слегка измененной внешностью. Однако не все нововведения были встречены с восторгом — некоторые функции исчезли из оснащения, а отдельные конструктивные решения породили вопросы. Об этом информирует Autonews.

В плане экстерьера рестайлинг Monjaro едва заметен. Специалисты по дизайну добавили новый темно-зеленый окрас Mountain Green и ажурные колесные диски диаметром 20 дюймов.

Интерьер стал лаконичнее: исчезли насыщенные цветовые акценты, теперь доминирует практичное черно-серое решение.

В Monjaro теперь установлена новая мультимедийная система One OS с удобными «быстрыми» кнопками и двумя 12,3-дюймовыми дисплеями. Передний пассажир может самостоятельно настраивать и сохранять позицию кресла через отдельный экран. Водительское сиденье получило функцию массажа с несколькими программами, в том числе с названиями «кошка» и «гусеница», однако отыскать эту опцию в меню непросто — отдельной клавиши не предусмотрено. Вентиляция и массаж доступны только водителю, а пассажир может рассчитывать на них лишь в максимальной комплектации. Из необычных решений — полупрозрачные солнцезащитные козырьки, которые сложно сложить в движении, а также потолочные микрофоны для голосового управления. Центральная консоль претерпела спорные изменения: массивный рычаг трансмиссии исчез, уступив место миниатюрному джойстику, требующему двойного нажатия для переключения.

Сиденья стали удобнее: улучшены боковая поддержка и длина подушки. Электропривод спинок заднего ряда позволяет подобрать оптимальный угол наклона. Атмосферная подсветка и трехзонный климат-контроль никуда не делись, однако из багажного отделения исчезла розетка на 12 вольт — теперь подкачать колеса станет сложнее. Тем не менее подобные мелочи не затмевают главного нововведения — адаптивной подвески CCD, которая доступна в исполнении «Флагман».

Умная подвеска дает возможность выбирать между режимами «Комфорт», «Стандарт» и «Спорт», причем настройки шасси не привязаны к ездовым пресетам.

Техническая начинка осталась без изменений: под капотом — двухлитровый турбодвигатель мощностью 238 лошадиных сил и восьмиступенчатый «автомат» Aisin.

По оценкам обозревателей, главное изменение — это появление адаптивной подвески, которая действительно преображает характер автомобиля. Monjaro стал задорнее на асфальте и чуть расторопнее на бездорожье, однако не все решения можно назвать удачными: ряд удобных опций исчез, а к некоторым элементам управления приходится привыкать.

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