К концу мая продажи автомобилей разогнались, но есть нюанс

Эксперт Целиков: К концу мая продажи автомобилей разогнались. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

В период с 25 по 31 мая (последняя неделя месяца) на территории России было поставлено на учет 27,9 тысячи новых легковых автомобилей. Как сообщил Сергей Целиков, возглавляющий аналитическое агентство «Автостат», этот показатель оказался почти на 10% выше по сравнению с предыдущей семидневкой (25,4 тысячи) и на 17,4% превышает значения аналогичной недели годичной давности.

Позитивная динамика зафиксирована и в сегменте коммерческого транспорта.

Рынок легких коммерческих автомобилей (LCV) прибавил 29,5%, приблизившись к рубежу в 1,5 тысячи единиц за неделю. Тем не менее по отношению к аналогичному периоду прошлого года здесь все еще сохраняется отрицательная динамика, которая составляет минус 16%.

В секторе грузовых автомобилей недельный рост достиг 15,2%. На учет было поставлено чуть более тысячи машин полной массой от 3,5 тонны. По сравнению с 22-й неделей предыдущего года этот показатель увеличился почти на 9%.

Эксперт также отметил, что регистрационные показатели автобусов, мототехники и прицепов несколько снизились.

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