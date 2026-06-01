Экспертные выкладки: какие авто подорожали и подешевели в России за май

Ряд моделей авто подорожал в РФ. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom

В мае 2026 года сразу шесть автомобильных брендов изменили ценники на свою продукцию на российском рынке, сообщает «Автостат». При этом только в одном случае речь идет об удешевлении — остальные пять производителей увеличили стоимость машин. Корректировки в сторону повышения затронули предложения марок Hongqi, Jaecoo, Omoda, Solaris и Lada (у последней подорожали фургоны Granta).

В первой половине месяца премиальный китайский бренд Hongqi пересмотрел цены на седан H9, который прибавил 10 тысяч рублей. Кроссовер HS7 в исполнении Executive стал дороже на 50 тысяч, а HS3 в комплектации Comfort — на 80 тысяч. В то же время модель HS5 в версии Comfort подешевела сразу на 130 тысяч рублей.

Кроссовер Omoda C5 второго поколения во всех исполнениях, за исключением Active, вырос в цене на 30 тысяч рублей. Паркетник Solaris HC подорожал на сумму от 65 до 90 тысяч рублей в зависимости от выбранной комплектации. Марка Jaecoo увеличила стоимость кроссовера J6 (все версии, кроме Active) на 50 тысяч рублей. Одновременно модель J8 2025 года выпуска стала дешевле на 200 тысяч.

Во второй половине мая ценовая корректировка коснулась продукции лишь одного производителя. Фургоны Lada семейства Granta подорожали на 51 тысячу рублей во всех исполнениях, кроме рефрижератора. Бортовая платформа прибавила в цене 48 тысяч рублей.

Единственным брендом, который в мае снизил цены, оказался VGV. Кроссовер U70 Pro (за исключением комплектации Comfort с механической коробкой передач) потерял в стоимости от 2 100 до 13 100 рублей. Модель U75 Plus подешевела на 1 100–3 100 рублей.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.