В Россию повезли необычную Kia: что нетипичного в этом микровэне

В РФ продают Киа на манер кей каров. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom

В Россию стали поставлять компактный микровэн Kia Ray, который корейские инженеры создавали по образцу японских кей-каров. Маленькая машина доступна исключительно под индивидуальный заказ, а ее начальная цена составляет 1 990 000 рублей.

Данная модель является нетипичной для бренда Kia. Она базируется на платформе Picanto и предназначена сугубо для корейского внутреннего рынка.

Ключевая отличительная черта Ray — несимметричная конструкция кузова с разных сторон. С левой стороны установлены две обычные распашные двери, тогда как справа имеется одна распашная передняя и одна сдвижная задняя створка.

Самый бюджетный вариант доставки предлагает частная компания из Владивостока. За указанную сумму клиент получает автомобиль в исполнении Standart, оснащенный 15-дюймовыми литыми дисками, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с 7-дюймовым сенсорным экраном с поддержкой MirrorLink и Apple CarPlay, камерой заднего вида, круиз-контролем, кондиционером, электронным стояночным тормозом, подогревом и вентиляцией передних сидений, а также кнопкой запуска двигателя.

Официальный столичный дилер Kia принимает заказы на микровэны с интерфейсом на русском языке и в максимальной комплектации Signature. Стоимость любой такой машины составляет 2 690 000 рублей.

Все поставляемые автомобили имеют идентичную силовую установку: 1,0-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 78 лошадиных сил, который работает в паре с классическим четырехступенчатым автоматическим трансмиссией.

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