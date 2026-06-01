Юрист напомнил водителям, кому грозит проверка в 2026-м: все по полочкам

Юрист Воропаев: автомобили юрлиц обязаны пройти техосмотр в 2026 году. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom

В 2026 году прохождение технического осмотра является обязательным для грузового транспорта, автомобилей каршеринга, автобусов, такси, учебных машин и старых легковых автомобилей, а также для любых коммерческих транспортных средств, осуществляющих платные пассажирские перевозки. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил автомобильный юрист Лев Воропаев.

Адвокат разъяснил, что к первой категории транспортных средств, которым в этом году необходимо пройти техосмотр, относятся такси, каршеринговые автомобили, автобусы, микроавтобусы и прочие коммерческие машины, используемые для перевозки пассажиров за плату. Если возраст такого транспортного средства не превышает пяти лет, оно должно проходить осмотр ежегодно. В случае, когда машина старше пяти лет, техосмотр требуется каждые полгода.

По словам Воропаева, грузовые автомобили массой свыше 3,5 тонны проходят техосмотр по графику, который зависит от их возраста. Машины моложе пяти лет проверяют раз в год, а те, что старше пяти лет, — раз в полгода. Эти же требования распространяются на грузовики, которые используются для перевозки пассажиров.

Юрист добавил, что учебные автомобили обязаны проходить техосмотр каждые полгода. Для легковых машин действует иное правило: если автомобиль старше четырёх лет, то при любых регистрационных действиях в ГИБДД (например, при постановке на учёт) требуется предоставить действующую диагностическую карту.

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