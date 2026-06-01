В РФ открыли бронь на новый большой китайский кроссовер: что в нем интересного

GAC объявил старт продаж нового большого кроссовера для россиян / Фото сайт Фоттон

Китайский автопроизводитель GAC объявил о начале продаж нового крупного кроссовера на российском рынке. Как сообщает Quto.ru, дилеры бренда уже начали принимать предварительные заказы на внедорожник S9, которому уготована роль флагмана в модельной линейке марки. При этом никаких деталей относительно стоимости и вариантов оснащения новинки пока не обнародовано.

Габариты автомобиля составляют 5060 мм в длину, 1950 мм в ширину и 1760 мм в высоту, колесная база равна 2930 мм. Модель будет оснащаться гибридной силовой установкой последовательного типа мощностью 340 лошадиных сил. В такой схеме полуторалитровый турбомотор служит исключительно для подзарядки аккумуляторной батареи емкостью 44,5 кВт·ч. Без подзарядки от внешней сети автомобиль способен преодолеть до 1019 километров.

В оформлении салона применяются кожа Nappa и натуральные деревянные вставки. Перечень оснащения, как ожидается, включит адаптивную подвеску, автоматическую парковочную систему, адаптивный круиз-контроль, а также широкий набор современных средств активной безопасности и опций комфорта.

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