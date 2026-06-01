В РФ появился в продаже «китайский брат» RAV4: сколько стоит и чем отличается

В РФ начал продаваться новый Toyota Wildlander из КНР. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom

На российские классифайды начали поступать предложения о продаже кроссовера Toyota Wildlander, который по сути является китайской версией глобального RAV4, сообщают «Автоновости дня». Ввоз осуществляется по каналам параллельного импорта, а стартовая цена составляет 3 700 000 рублей.

Toyota Wildlander выпускается совместным предприятием GAC Toyota исключительно для внутреннего рынка КНР. По сути, это та же модель, что и RAV4, но с несколько иным экстерьером, собственным набором комплектаций и некоторыми особенностями оснащения. В основе автомобиля лежит знакомая платформа TNGA-K, на которой также построены актуальные RAV4, Camry, Highlander и Lexus ES.

Одни из самых бюджетных вариантов поставки нового Wildlander предлагает компания из Владивостока. За 3 700 000 рублей там готовы привезти под заказ машину в комплектации Pro+, которая включает кожаную отделку салона, подогрев и вентиляцию передних кресел, панорамную крышу, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфонов, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, цифровую приборную панель, медиасистему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 20-дюймовые литые диски и другое оснащение.

За 3 850 000 рублей этот кроссовер могут доставить в Самару, а за 3 900 000 рублей — в Набережные Челны. На рынке также представлено немало автомобилей, уже имеющихся в наличии: в Воронеже новый Wildlander продается за 3 900 000 рублей, несколько машин по 3 950 000 рублей предлагаются в Самаре, а за 4 000 000 рублей его можно приобрести в Москве, Барнауле, Челябинске и Набережных Челнах.

Кроме того, свежие Toyota Wildlander в наличии есть в Оренбурге, Саратове, Казани, Кирове, Перми, Липецке, Красноярске, Череповце, Пензе, Ижевске, Краснодаре, Тюмени, Брянске, Чите, Ярославле, Уфе, Санкт-Петербурге, Мурманске, Нижнем Новгороде и ряде других городов России.

Под капотом поставляемых в РФ автомобилей в основном установлен 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 171 лошадиная сила, работающий в паре с вариатором Direct Shift-CVT. Этот мотор считается одним из самых надежных в современной линейке Toyota благодаря атмосферной конструкции, цепному приводу ГРМ и отсутствию турбины. Привод у всех предлагаемых машин — полный.

Недавно Toyota Wildlander попал в рейтинг самых надежных автомобилей Китая по версии местного подразделения аналитического агентства J.D. Power, показав наименьшее количество неполадок на сотню машин в своем сегменте.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.