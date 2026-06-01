Точно не дешевле: что изменилось в рестайлинговом Senat и когда раскроют цены

Aurus раскрыл подробности о рестайлинговом лимузине Senat Long. Andrey 69 / Shutterstock.com / Fotodom

В пресс-службе ООО «Аурус» сообщили, что подробности обо всех изменениях и конструктивных особенностях обновленных Aurus Senat и Aurus Senat Long будут представлены в дни работы Петербургского международного экономического форума в рамках выставочных экспозиций бренда. При этом актуальная информация о цене и официальном старте продаж пока не разглашается.

Рестайлинг принес Aurus Senat заметные визуальные изменения. Среди ключевых преобразований экстерьера: отказ от лимузинной вставки, увеличенные двери, переработанная геометрия задних крыльев и измененное остекление.

Внутри длиннобазная версия выделяется наличием электроуправляемой перегородки между водительским и пассажирским отсеками. В отличие от стандартного Aurus Senat, где эти зоны объединены в единое пространство, в «Лонге» пассажиры заднего ряда могут изолироваться с помощью непрозрачного экрана со встроенным телевизором.

Среди других преимуществ салона: увеличенное пространство для ног на заднем ряду; кресла с электрорегулировками, массажем, вентиляцией и оттоманками в базовой комплектации; шторки на окнах; барная зона; индивидуальные климатические зоны; складные столики; дополнительные подушки безопасности; беспроводная зарядка для гаджетов, размещенная в глубине подлокотника.

В техническом плане обновлённый Aurus Senat Long сохранил параметры седана образца 2018 года: под капотом — 4,4-литровый двигатель V8 мощностью 598 лошадиных сил, трансмиссия — девятиступенчатая автоматическая коробка передач со встроенным электромотором, привод — полный, подвеска — адаптивные амортизаторы (пневмоподвеска, появившаяся у обычных Senat после рестайлинга, для Long-версии не предусмотрена).

Производство новинки технически готово — автомобиль в феврале 2026 года прошел сертификацию для сборки. Актуальный дорестайлинговый Aurus Senat можно приобрести от 49 миллионов рублей.

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