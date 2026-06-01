Немало новинок: какие автомобили появятся в России летом

Какие новинки будут в РФ летом / Фото сайт фоттон

В летний период деловая активность автопроизводителей традиционно идет на спад, поскольку россияне из-за отпусков, дачных хлопот, путешествий и прочих факторов реже приобретают автомобили. Однако, как отметили эксперты авторынка в беседе с «Российской газетой», без новых моделей российский рынок не останется.

Специалисты напомнили, что в ближайшие месяцы запланирован запуск нескольких локализованных марок и моделей. В частности, нижегородское предприятие анонсировало вывод на рынок автомобилей Volga, представляющих собой доработанные машины Geely. Ожидаются также премьера седана Tenet A8 (перелицованный Chery Arrizo 8), кроссоверов Esteo MX (обновленный Exeed TXL) и Jeland J6 (перелицованный Jaecoo J6), обновленного Evolute i-Sky, а также нового Voyah Taishan.

Кроме того, российский холдинг АГР уже объявил о скором появлении в автосалонах автомобилей премиального бренда Tenet Plus, линейка которого будет включать кроссоверы различных размеров.

Обозреватель портала «Китайские автомобили» Денис Бобылев пояснил, что новинки китайских брендов тоже будут, хотя и не в столь большом количестве. По его словам, речь идет о таких моделях, как GAC S9, Deepal S07 и Changan Eado Plus. Эксперт добавил, что новинок ожидается немало, причем часть из них относится к сегменту электромобилей и гибридов.

Помимо этого, в России появится ряд японских, корейских и европейских автомобилей, которые поставляются по каналам параллельного импорта.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.