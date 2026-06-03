Несмотря на скептиков: В Петербурге рассказали о значительном росте производства авто

Беглов: Петербург в развитии автопрома сделает ставку на собственные разработки. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в интервью ТАСС заявил, что развитие автомобилестроения в городе будет переориентировано на собственные инженерные разработки и локальную компонентную базу.

По словам Беглова, Петербург меняет подход к отрасли, делая ставку на собственные разработки и компоненты. Губернатор отметил, что автопром города возрождается вопреки негативным прогнозам скептиков, а производство автомобилей по итогам 2025 года выросло в четыре раза.

Беглов сообщил, что для восстановления и развития площадок в Сестрорецке и Шушарах были привлечены новые инвесторы, закрыты обязательства перед кредиторами, сохранены рабочие места и возобновлено промышленное производство. По его словам, предприятия стали значительно крупнее и современнее, а их суммарная мощность достигает 300 тысяч автомобилей в год.

Губернатор напомнил, что в 2024 году на российский рынок был выведен новый бренд Solaris. За 2025 год с конвейера завода в Сестрорецке сошло более 45 тысяч автомобилей. Сейчас производство проходит модернизацию для выпуска новых моделей, а полная мощность после обновления составит 200 тысяч машин в год.

В Шушарах, как отметил Беглов, практически с нуля создан современный автомобильный завод полного цикла. Там проведено комплексное техническое перевооружение, внедрена высокая степень автоматизации процессов и построен новый тест-трек. Организовано производство автомобилей российских брендов Jeland и Esteo проектной мощностью до 100 тысяч машин ежегодно.

Также в Петербурге запущено серийное производство гражданских грузовых автомобилей повышенной проходимости под брендом БАЗ. За основу взяты инженерные решения, применявшиеся при создании военной техники Брянского автомобильного завода. Беглов пояснил, что эти грузовики призваны заменить европейские бренды, ушедшие в 2022 году. Потенциальными покупателями он назвал компании добывающих отраслей, строительные предприятия, спасателей МЧС, участников освоения территорий и дорожно-строительные организации.

На прошлом ПМЭФ в 2025 году было подписано соглашение о сотрудничестве между автозаводом «Санкт-Петербург» и «Автовазом» по организации производства модели LADA Iskra в городе. Кроме того, тольяттинский завод открыл в Петербурге филиал своего инжинирингового центра для разработки отечественных автокомпонентов и технологической поддержки производства.

Следуя новой концепции, в Шушарах проектируется научно-производственный центр с использованием казначейского инфраструктурного кредита в размере 3,1 миллиарда рублей. Губернатор назвал этот центр первым R&D-центром в области легкового автомобилестроения на Северо-Западе России.

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