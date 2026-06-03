Защита рынка: Мантуров высказался о борьбе с серыми схемами ввоза иномарок

Мантуров рассказал о борьбе с "лазейками" по ввозу иностранных машин. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что Россия с помощью механизма утилизационного сбора намерена защищать свой рынок от «лазеек», позволяющих ввозить иностранные автомобили через страны Евразийского экономического союза.

Отвечая на вопрос о возможных изменениях в систему утильсбора для пресечения серых схем ввоза машин в Россию через государства ЕАЭС, Мантуров сказал, что по мере того, как партнеры по союзу будут использовать решения по ввозу автомобилей иностранных брендов, российская сторона будет реагировать, чтобы рынок оказался защищён.

Первый вице-премьер пояснил, что подобные схемы несправедливы по отношению к индустриальным партнерам России. Он напомнил, что с ними подписаны соглашения, они инвестируют и активно занимаются локализацией, загружая отечественные автокомпонентные производства, и при этом на льготных условиях не должны параллельно завозиться автомобили.

Мантуров также отметил, что сегодня в стране совместно с зарубежными партнерами выпускается большое количество моделей, которые при условии выполнения обязательств по локализации и передаче технологий считаются российскими. По его словам, в процентном соотношении доля произведенных в РФ автомобилей на внутреннем рынке сейчас превышает 60%, тогда как еще недавно она составляла 53–55%.

Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров, которые обязаны уплачивать его за каждое произведённое или ввезенное в Россию транспортное средство. Цель сбора — обеспечить последующую утилизацию автомобиля после окончания срока его службы. Отечественным производителям утильсбор впоследствии компенсируется государством, причем размер компенсации зависит от уровня локализации производства.

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