Где выгода: какие бренды авто вынуждены раздавать заметные скидки

Скидки на авто / Фото сайт фоттон

В 2026 году российский рынок кроссоверов оказался в непростой ситуации: автопроизводители массово пересмотрели свои дисконтные программы, и теперь добиться серьёзной выгоды стало намного труднее.

Как выяснили журналисты Autonews, привычные для многих водителей акции остались в прошлом, а новые условия требуют более взвешенного подхода при выборе автомобиля. Однако, несмотря на общее сокращение предложений, некоторые бренды всё ещё предоставляют заметные скидки на отдельные модели SUV.

Китайская премиальная марка Aito переживает не лучшие времена: по данным аналитиков, за первые четыре месяца года продажи обвалились на 76%. Чтобы хоть как-то оживить спрос, дилеры вынуждены предлагать крупные скидки на кроссоверы. Похожая картина наблюдается и у Li Auto — несмотря на официальный статус в России, реализация гибридных моделей продолжает падать. В апреле было продано всего 348 машин, что на 65% меньше показателя предыдущего месяца. Компания пытается вернуть интерес покупателей за счёт внушительных дисконтов.

JAC также столкнулась со снижением спроса — минус 53,5% по легковым моделям. Производитель делает ставку на расширение ассортимента и локализацию, а также запускает новые скидочные программы на кроссоверы. Корейская KGM решила увеличить размер скидок: на некоторые модели выгода достигает 600 тысяч рублей, однако даже такие меры пока не приводят к ощутимому росту продаж — с января по апрель реализовано менее тысячи машин.

Любопытно, что под маркой Knewstar (суббренд Geely) в России продаётся всего один кроссовер — 001, который фактически является перелицованной версией Geely Tugella. Несмотря на скудный выбор, на эту модель сохраняются значительные скидки. Tank, напротив, постепенно сворачивал свои программы, и теперь дисконт доступен лишь на внедорожник Tank 400 2025 модельного года.

Changan также урезал скидки: теперь они действуют только на несколько кроссоверов, однако по итогам апреля бренд занял шестое место по популярности на рынке. Chery практически прекратил поставки в Россию, а оставшиеся Tiggo 9 и Tiggo 7L продаются с ограниченными скидками. Oting, несмотря на щедрые предложения на внедорожник «Паладин», пока не смог переломить тенденцию падения продаж — минус 47% за четыре месяца.

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