Позитивная тенденция: Минпромоторг рассказал о показателях рынка машин в РФ

Авторынок России вырос на 9% в январе—мае.Фото sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

В период с января по май 2026 года в России было продано 552,2 тысячи новых легковых автомобилей (возрастом до трех лет), сообщили «Известиям» в Минпромторге РФ. Этот результат на 9% превышает показатель аналогичного отрезка прошлого года, когда было реализовано 506,3 тысячи единиц.

Рынок автомобилей отечественного производства за пять месяцев достиг 348,7 тысячи штук, что на 26% больше, чем в январе—мае 2025 года. Доля российской техники выросла на 8 процентных пунктов по сравнению с прошлогодним периодом и составила 63%.

В сегменте легковых автомобилей доля машин отечественного производства за указанный период достигла 62%, в сегменте легких коммерческих автомобилей — 80%, в сегменте грузовых автомобилей — 66%, а в сегменте автобусов — 75%.

Кроме того, за пять месяцев было продано 4460 новых электромобилей — это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля электрокаров, произведенных в России, подскочила до 51%, тогда как годом ранее за тот же период она составляла лишь 20%.

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