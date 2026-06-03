Дешевле «Нивы» и «Хантера»: в Россию завезли один из самых доступных автомобилей в мире

На российских классифайдах появились предложения о продаже японского мини-внедорожника Suzuki S-Presso. Фото: Mint / Contributor/gettyimages.com

На российских классифайдах появились предложения о продаже японского мини-внедорожника Suzuki S-Presso, который выпускается индийским подразделением Maruti Suzuki специально для рынка Индии, сообщают «Автоновости дня». На родине машина стоит дешевле 600 тысяч рублей, а в России она доступна в основном под заказ по цене от 1 490 000 рублей.

Suzuki S-Presso, будучи одним из самых недорогих автомобилей в мире, мог бы легко конкурировать по цене с российскими «Нивами» или, например, с УАЗовским «Хантером». Рестайлинговая LADA Niva Travel со светодиодной оптикой стоит минимум 1 528 000 рублей, а «Хантер» 2026 года выпуска оценивается от 1 720 000 рублей.

Внешне Suzuki S-Presso напоминает маленький внедорожник, однако по длине кузова (всего 3565 мм) он даже короче, чем Kia Morning и Hyundai Casper. Ширина, высота и колесная база составляют соответственно 1520 мм, 1565 мм и 2380 мм.

За минимальную цену в 1 490 000 рублей новый светло-бежевый S-Presso без пробега в наличии продается в Тюмени. Покупатель получит автомобиль с кондиционером, 14-дюймовыми легкосплавными дисками, USB-портом, розеткой на 12 В, задними парктрониками, мульти-рулем, мультимедийной системой с 9-дюймовым сенсорным экраном и приборной панелью с цифровым спидометром.

За 1 545 000–1 710 000 рублей, аналогичный мини-кар могут привезти под заказ во Владивостоке. В 1 745 000 рублей его поставку «под ключ» оценили в Москве, а за 1 850 000 рублей он продается в наличии в Ростове-на-Дону — это экземпляр темно-серого цвета, ввезенный год назад под льготный утилизационный сбор и имеющий все необходимые для регистрации в ГИБДД документы.

Силовой агрегат у всех предлагаемых S-Presso одинаковый. Машины приводятся в движение 1,0-литровым атмосферным двигателем серии Suzuki K10 мощностью 67 лошадиных сил с цепным приводом ГРМ. Этот мотор уже более 10 лет используется в моделях Suzuki Alto, Wagon R и Celerio. В паре с ним работает роботизированная коробка передач AGS с электрогидравлическим приводом (актуатором).

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.