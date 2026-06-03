Снова проблемы: американский автогигант начал крупную сервисную кампанию

У Форд снова отзывная кампания. just dance / Shutterstock.com / Fotodom. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

Компания Ford Motor инициировала отзывную кампанию 419 967 автомобилей на американском рынке в связи с обнаруженными неисправностями ремней безопасности, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

В публикации уточняется, что отзыв затрагивает определЕнные экземпляры моделей Expedition и Lincoln Navigator 2018–2022 годов выпуска. Выяснилось, что преднатяжители ремней безопасности на месте водителя и переднего пассажира могут непреднамеренно заблокировать ремень, сделав его дальнейшую эксплуатацию невозможной. Обнаруженный дефект способен повлиять на надёжную фиксацию пассажиров в салоне и повысить риск получения ими травм в случае дорожно-транспортного происшествия.

Дилеры Ford проведут бесплатную диагностику неисправных узлов и при необходимости заменят их.

В августе прошлого года концерн Ford стал лидером по количеству отзывных кампаний, обогнав в антирейтинге компании FCA, Volkswagen, General Motors, Mercedes-Benz, Honda и Hyundai вместе взятых. В октябре 2025 года стало известно, что NHTSA отозвало почти 625 тысяч автомобилей Ford из-за проблем с ремнями безопасности и дисплеями камер заднего вида.

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