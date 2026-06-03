Существенные изменения: что известно о рестайлинговом китайском бизнес-седане

Hongqi анонсировал ряд новинок для России / Фото сайт Дипал

Как сообщает «Российская газета» 3 июня со ссылкой на исполнительного директора бренда Hongqi в РФ Ивана Савельева, в 2026 году компания планирует представить на российском рынке переработанную версию бизнес-седана H5.

По словам Савельева, обновленный Hongqi H5 получит серьезные изменения как в экстерьере, так и в интерьере — настолько значительные, что автомобиль придется проходить процедуру сертификации заново. При этом силовой агрегат и трансмиссия останутся без изменений.

В настоящее время пятиметровый седан Hongqi H5 доступен в России в двух вариантах оснащения по цене от 4,28 и 4,63 миллиона рублей. Модель оснащается двухлитровым турбированным двигателем мощностью 218 лошадиных сил и передним приводом.

Кроме того, Савельев сообщил, что в 2027 году ожидается обновление кроссоверов HS3 и HS5, а также появление новой гибридной модели HS6 PHEV. В прошлом году эта модель установила мировой рекорд Гиннесса среди подключаемых гибридных автомобилей (PHEV), преодолев 2327 километров без дозаправки и подзарядки.

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