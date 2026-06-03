Борьба с недочетами: что нового Toyota придумала в Alphard и Vellfire

Прошла премьера новых Toyota Alphard и Vellfire для рынка Японии. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

Спустя три года после появления последнего поколения Alphard и Vellfire компания Toyota наконец решила выпустить обновления, чтобы устранить замеченные недочеты. Изменения затронули как экстерьер, так и внутреннюю отделку, однако их характер можно назвать минимальным.

Alphard в стандартной комплектации получил 18-дюймовые легкосплавные диски Hyperchrome Metallic и частотно-регулируемые амортизаторы. Главное новшество — появление доступной комплектации PHEV Z с подзаряжаемой гибридной силовой установкой, что сделало гибриды более доступными для широкого круга поклонников марки. Ранее такая опция предлагалась только в топовой и весьма дорогой версии Executive Lounge.

В оснащение комплектации Z входят 19-дюймовые диски с матовой отделкой, двойной панорамный люк с электроприводом, обивка потолка из ультразамши, вставки из натурального дерева, кожаное рулевое колесо, 14-дюймовый информационно-развлекательный экран, аудиосистема с десятью динамиками, беспроводная зарядка, а также сиденья второго ряда Executive Power с подогревом и вентиляцией.

Линейка самозаряжающихся гибридов пополнилась исполнением HEV G. В стандарте здесь установлены светодиодные фары с тремя линзами, сиденья с электроприводом и подогревом, капитанские кресла второго ряда с подогревом и регулируемыми подставками для ног, а также 14-дюймовая информационно-развлекательная система с панорамным дисплеем.

Под капотом изменений не произошло: обе модели доступны с бензиновыми двигателями и гибридными силовыми агрегатами. Гибриды можно заказать с передним или полным приводом, а версия E-Four предлагается исключительно с полным приводом.

По данным CarScoops, цены на обновлённый Toyota Alphard варьируются от 4 970 000 иен (примерно 2 257 871 рубль) за базовую модель G с бензиновым двигателем до 14 850 000 иен (около 6 746 355 рублей) за флагманскую HEV Spacious Lounge. Более агрессивный Vellfire предлагается по цене от 6 749 600 до 10 899 900 иен (от 3 066 343 до 4 951 824 рублей).

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.