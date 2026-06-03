«Комсомолка» продолжает собирать боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 4 июня:
1. Новости с фронта: ВСУ потеряли 754 дрона
2. Украинский дрон увидел пассажирский автобус и ударил по нему
3. Что-то странное происходит со «Скалой»
4. Зеленский признал, что его ПВО дырявое
5. Поляки сбрасывают украинские флаги
6. Морпехи перехватывают вражеское видео
7. Константиновка трещит по швам
8. Австралийцы подготовят боевиков в Польше
Далее - данные Минобороны о ситуации на шести направлениях за сутки.
Бойцы «Севера» уничтожили 205 националистов и 13 автомобилей.
Подразделения «Запада» вывели из строя до 190 военнослужащих и три американских бронеавтомобиля HMMWV.
Группировка войск «Юг» выбила из рядов ВСУ 125 бойцов и танк «Leopard». А также две бронемашины «Казак».
На счету «Центра» свыше 315 военнослужащих и три бронемашины.
«Восточные» отправили на небеса до 435 боевиков. Сожгли шесть автомобилей и артиллерийское орудие.
«Днепр» упокоил до 30 солдат врага. Поражены 20 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.
Силы ПВО сбили шесть управляемых авиабомб. Поразили шесть снарядов HIMARS. Приземлили 754 беспилотника.
Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.
Украинский дрон ударил по автобусу в Енакиево. Погибли восемь человек. 11 пассажиров получили ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Автобус следовал по маршруту Москва – Симферополь. Большинство из 53 гражданских с детьми ехали к морю, на отдых. Глава республики выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. СКР возбудил дело по статье «теракт». Все-таки недостаточно в Киеве прилетело накануне.
Что-то странное происходит с бойцами 425-го отдельного штурмового полка «Скала». В Сумской области они в подозрительно больших количествах пропадают без вести. Во всяком случае – если судить о ситуации по документам. Явление отмечено в лесах между селами Миропольское и Великий Прикол. Показательно, что многие из пропавших прежде были инструкторами. Они натаскивали бойцов на полигонах в Харьковской области. А себя натаскать не смогли.
У Зеленского очередная зрада. Он заявил, что ПВО испытывает острую нехватку ракет. На этот дефицит он и списал то, что попадает все больше и чаще по важным объектам: «К сожалению, нынешний уровень снабжения нашей ПВО не позволяют нам перехватывать значительную часть ракет». Он назвал воздушное пространство страны крайне уязвимым. Писал он письмо президенту США Дональду Трампу о критической нехватке систем ПВО – да не получил ни ответа, ни привета. Прошла любовь, увяли помидоры…
Фото: REUTERS.
Отношение поляков к Зеленскому поменялось на глазах за несколько дней. Два мэра польских городов Хелма и Пшемысля, Якуб Банашек и Войцех Бакун, заявили, что хотят вернуть Киеву присвоенное полякам звание «Город-спаситель». Совместное обращение они опубликовали в соцсетях: «Мы получаем вопросы от жителей и журналистов, не следует ли городам вернуть обратно звание «Город-спаситель» в знак протеста и для привлечения международное внимание к произошедшему». Они имели ввиду присвоение центру подготовки «Север» имени героев УПА*, которые резали поляков. Мэры подчеркнули, что польская помощь носила искренний и бескорыстный характер, а тот, кому помогали, оказался неблагодарной свиньей. Кстати, в знак протеста власти польского Люблина сняли флаг незалежной со здания городской ратуши. Можно было бы на свинарник перевесить.
Наши бойцы стали использовать компактные приборы, которые могут перехватывать видеосигнал с украинских дронов. Причем на расстоянии до двух километров.
Начальник лаборатории беспилотных систем 61-й гвардейской бригады с позывным «Капибара» рассказал РИА Новостям, что приборы работают в популярном диапазоне частот FPV-дронов: «Мы видим видео с вражеского дрона, можем наблюдать в экран, это в нас он летит». Такой видеоперехват помогает быстро оценить угрозу и понять, кому принадлежит аппарат. А это дает личному составу больше времени, чтобы укрыться. При том дальность обнаружения во многом зависит от погодных условий и применяемых антенн. Рагули расстроились.
Командование ВСУ почуяло - в Константиновке дела совсем плохи. Экстренно вывели часть личного состава из этого города на более защищенные позиции, на вторую линию обороны. Передислокация коснулась самых напряженных участков фронта у этого населенного пункта. В мае Константиновка была взята в малое кольцо. После чего наш спецназ уничтожил в городе четыре украинские диверсионно-разведывательные группы. Что, захистники, полундра?
Минобороны Австралии на исходе украинского конфликта решило помочь Киеву по серьезному. Инструкторы с Зеленого континента с середины лета начнут подготовку военнослужащих Украины на территории Польши. В сообщении оборонного ведомства указано: «Начиная с середины 2026 года Силы обороны Австралии будут сотрудничать с возглавляемой Норвегией многонациональной операцией «Легио». Они начнут обучать украинский персонала в Польше. И продолжать поддержку в рамках австралийской операции «Куду». Заявивший об этом министр обороны Австралии Ричард Марлз напомнил, что в рамках операции «Куду» австралийцы готовят боевиков ВСУ в Британии. Новая схема позволит проводить подготовку украинских бойцов ближе к украинской границе и «лучше соответствовать оперативным потребностям Украины». Припозднились вы как-то, их оперативные потребности сейчас – зарыться в землю.
*Признана в России экстремистской организацией