Военнослужащий ударно-разведывательной батареи 18-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Днепр" во время боевой работы расчета ударного БПЛА "Молния-2" в зоне СВО. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

«Комсомолка» продолжает собирать боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 4 июня:

1. Новости с фронта: ВСУ потеряли 754 дрона

2. Украинский дрон увидел пассажирский автобус и ударил по нему

3. Что-то странное происходит со «Скалой»

4. Зеленский признал, что его ПВО дырявое

5. Поляки сбрасывают украинские флаги

6. Морпехи перехватывают вражеское видео

7. Константиновка трещит по швам

8. Австралийцы подготовят боевиков в Польше

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 4 ИЮНЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» уничтожили 205 националистов и 13 автомобилей.

Подразделения «Запада» вывели из строя до 190 военнослужащих и три американских бронеавтомобиля HMMWV.

Группировка войск «Юг» выбила из рядов ВСУ 125 бойцов и танк «Leopard». А также две бронемашины «Казак».

На счету «Центра» свыше 315 военнослужащих и три бронемашины.

«Восточные» отправили на небеса до 435 боевиков. Сожгли шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

«Днепр» упокоил до 30 солдат врага. Поражены 20 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Силы ПВО сбили шесть управляемых авиабомб. Поразили шесть снарядов HIMARS. Приземлили 754 беспилотника.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 4 ИЮНЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Дрон ВСУ убил пассажиров, ехавших в Крым

Украинский дрон ударил по автобусу в Енакиево. Погибли восемь человек. 11 пассажиров получили ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Автобус следовал по маршруту Москва – Симферополь. Большинство из 53 гражданских с детьми ехали к морю, на отдых. Глава республики выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. СКР возбудил дело по статье «теракт». Все-таки недостаточно в Киеве прилетело накануне.

Попавший под обстрел украинского БПЛА рейсовый автобус следовал по маршруту Москва – Симферополь. Фото: Штаб обороны ДНР

От «Скалы» летят осколки и исчезают

Что-то странное происходит с бойцами 425-го отдельного штурмового полка «Скала». В Сумской области они в подозрительно больших количествах пропадают без вести. Во всяком случае – если судить о ситуации по документам. Явление отмечено в лесах между селами Миропольское и Великий Прикол. Показательно, что многие из пропавших прежде были инструкторами. Они натаскивали бойцов на полигонах в Харьковской области. А себя натаскать не смогли.

Зеленский жалуется на нехватку ракет

У Зеленского очередная зрада. Он заявил, что ПВО испытывает острую нехватку ракет. На этот дефицит он и списал то, что попадает все больше и чаще по важным объектам: «К сожалению, нынешний уровень снабжения нашей ПВО не позволяют нам перехватывать значительную часть ракет». Он назвал воздушное пространство страны крайне уязвимым. Писал он письмо президенту США Дональду Трампу о критической нехватке систем ПВО – да не получил ни ответа, ни привета. Прошла любовь, увяли помидоры…

Владимир Зеленский заявил, что ПВО Украины испытывает острую нехватку ракет. Фото: REUTERS.

В Польше снимают украинские флаги

Отношение поляков к Зеленскому поменялось на глазах за несколько дней. Два мэра польских городов Хелма и Пшемысля, Якуб Банашек и Войцех Бакун, заявили, что хотят вернуть Киеву присвоенное полякам звание «Город-спаситель». Совместное обращение они опубликовали в соцсетях: «Мы получаем вопросы от жителей и журналистов, не следует ли городам вернуть обратно звание «Город-спаситель» в знак протеста и для привлечения международное внимание к произошедшему». Они имели ввиду присвоение центру подготовки «Север» имени героев УПА*, которые резали поляков. Мэры подчеркнули, что польская помощь носила искренний и бескорыстный характер, а тот, кому помогали, оказался неблагодарной свиньей. Кстати, в знак протеста власти польского Люблина сняли флаг незалежной со здания городской ратуши. Можно было бы на свинарник перевесить.

С нашим прибором кладет на чужой дрон с прибором

Наши бойцы стали использовать компактные приборы, которые могут перехватывать видеосигнал с украинских дронов. Причем на расстоянии до двух километров.

Начальник лаборатории беспилотных систем 61-й гвардейской бригады с позывным «Капибара» рассказал РИА Новостям, что приборы работают в популярном диапазоне частот FPV-дронов: «Мы видим видео с вражеского дрона, можем наблюдать в экран, это в нас он летит». Такой видеоперехват помогает быстро оценить угрозу и понять, кому принадлежит аппарат. А это дает личному составу больше времени, чтобы укрыться. При том дальность обнаружения во многом зависит от погодных условий и применяемых антенн. Рагули расстроились.

Из Константиновки выводят боевиков

Командование ВСУ почуяло - в Константиновке дела совсем плохи. Экстренно вывели часть личного состава из этого города на более защищенные позиции, на вторую линию обороны. Передислокация коснулась самых напряженных участков фронта у этого населенного пункта. В мае Константиновка была взята в малое кольцо. После чего наш спецназ уничтожил в городе четыре украинские диверсионно-разведывательные группы. Что, захистники, полундра?

Австралийцы решили помочь Киеву «победить»

Минобороны Австралии на исходе украинского конфликта решило помочь Киеву по серьезному. Инструкторы с Зеленого континента с середины лета начнут подготовку военнослужащих Украины на территории Польши. В сообщении оборонного ведомства указано: «Начиная с середины 2026 года Силы обороны Австралии будут сотрудничать с возглавляемой Норвегией многонациональной операцией «Легио». Они начнут обучать украинский персонала в Польше. И продолжать поддержку в рамках австралийской операции «Куду». Заявивший об этом министр обороны Австралии Ричард Марлз напомнил, что в рамках операции «Куду» австралийцы готовят боевиков ВСУ в Британии. Новая схема позволит проводить подготовку украинских бойцов ближе к украинской границе и «лучше соответствовать оперативным потребностям Украины». Припозднились вы как-то, их оперативные потребности сейчас – зарыться в землю.

*Признана в России экстремистской организацией