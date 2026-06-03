Раскрыты типичные болезни «китайцев» и отличия адаптированных версий авто

Слабые места "китайцев". Dmitriy Sinchenko / Shutterstock.com / Fotodom.

Операционный директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин в беседе с «Автостатом» рассказал, что наиболее слабыми и уязвимыми местами у китайских автомобилей, как правило, оказываются электронные блоки и датчики, системы помощи водителю, турбированные двигатели, а также подвеска, которая страдает от некачественных дорог.

Эксперт добавил, что владельцы машин из КНР в России часто сталкиваются со сбоями в работе мультимедийных систем, перегревом турбомоторов, а также жалуются на вариаторы и автоматические коробки передач, чувствительные к качеству обслуживания.

В свою очередь, заместитель генерального директора по VIP-направлению ГК «Автодом» Роман Тимашов отметил, что перечень «слабых мест» у китайских автомобилей при эксплуатации в России зависит от конкретного бренда и его особенностей. Среди общих «болезней» всех «китайцев» он выделил слабую ходовую часть (особенно шаровые опоры и сайлентблоки), невысокое качество отделочных материалов, слабое лакокрасочное покрытие и хромированные детали, а также плохую устойчивость кузовов к коррозии.

Тем не менее, технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов добавил, что крупные китайские бренды, пришедшие на российский рынок «всерьез и надолго», в большинстве случаев продают в России уже адаптированные под него версии своих моделей. Под отечественные условия дорабатываются климатический пакет, подвеска и настройки электронного блока управления. Некоторые модели локализованы ещё глубже и полностью производятся в России.

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