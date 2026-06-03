Закономерно: за счет чего китайский бренд в премиуме обошел конкурента

Воях лидирует в премиуме / Фото сайт Фоттон

По итогам апреля 2026 года бренд Voyah вышел на первое место в премиум-сегменте российского автомобильного рынка, опередив Exeed. Как сообщает «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК», за месяц было реализовано 1741 автомобиль Voyah.

Директор по продажам новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов назвал этот результат закономерным. По его мнению, марка предлагает удачное сочетание локальной сборки, гибридных технологий, высокого уровня оснащения, современного дизайна и доступной цены.

В беседе с агентством эксперт отметил, что основными хитами бренда являются кроссовер Voyah Free и минивэн Voyah Dream, тогда как седан Voyah Passion продается более скромно. Иванов также подчеркнул, что снижение продаж Exeed не связано с переходом на марку Esteo, поскольку этот процесс еще не завершен, а модели Exeed LX и TXL по-прежнему хорошо знакомы рынку. Проблема, вероятно, кроется в ограниченной доступности моделей: LX уже снят с производства, а TXL вскоре заменит модель MX. Как только модельный ряд стабилизируется, конкуренция, по прогнозам специалиста, усилится.

Эксперт добавил, что у Voyah хорошие шансы сохранить лидерство, однако многое будет зависеть от ценовой политики, сохранения мер государственной поддержки и действий конкурентов.

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