Маленький, но практичный: в РФ начали продавать доступный корейский SUV

В России возобновили продажи кроссовера Hyundai Casper. ellbuny/ Shutterstock.com / Fotodom.

В России возобновились продажи компактного кроссовера Hyundai Casper, сообщают «Автоновости дня». Автомобиль доступен на рынке исключительно под предварительный заказ. Благодаря компактным размерам и небольшой мощности машина становится привлекательной для ввоза по льготным условиям утилизационного сбора.

Цена на Hyundai Casper стартует от 1 490 000 рублей. Самый дешевый вариант предлагает частная компания из Владивостока. За эти деньги покупатель получает SUV в базовой комплектации Essential, которая включает однозонный климат-контроль, круиз-контроль, светодиодные фары с функцией автоматического переключения, камеру заднего вида с задними парктрониками, бесключевой доступ, кнопку запуска двигателя, а также мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

За версию Inspiration в той же фирме из Приморья просят уже на 300 тысяч рублей больше. Другой автосалон предлагает машину в схожем исполнении за 2 100 000 рублей.

Все доступные экземпляры оснащены 1,0-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 100 лошадиных сил. В качестве трансмиссии во всех случаях используется классический четырёхступенчатый «автомат».

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