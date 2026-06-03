Дешевле «китайцев»: за сколько в РФ продают хэтчбек Toyota, созданный с Daihatsu

В России появились в продаже дешевые кроссоверы Toyota. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom

На российские классифайды вышел еще один кроссовер, сопоставимый по габаритам с хэтчбеком, сообщают «Автоновости дня». Речь идет о японской модели Toyota Raize, разработанной в партнерстве с Daihatsu. Автомобиль может стать альтернативой как Tenet и Belgee, так и прямым «китайцам». Цены на него начинаются от 1 880 000 рублей.

Для сравнения: компактный кроссовер Tenet T4 калужской сборки, в мае получивший удлиненную версию T4L, даже в прошлогодних комплектациях стоит от 2 089 000 рублей. Его «одноклассник» белорусской сборки Belgee X50+ предлагается минимум за 2 319 990 рублей, а копия Jaecoo J6 под российским брендом Jeland обойдется как минимум в 2 290 000 рублей.

За 1 880 000 рублей новый леворульный Toyota Raize доступен для заказа в Москве. Продавец уже включил в стоимость электронный ПТС, доставку и коммерческий утильсбор. Речь идет о базовой комплектации — с кондиционером, классическим запуском двигателя ключом и минимальным набором опций. Примерно за те же деньги аналогичный Raize готовы привезти под заказ в Волгограде. В обоих случаях кроссовер оснащен 87-сильным атмосферным двигателем WA-VE объемом 1,2 литра в паре с бесступенчатым вариатором.

Более мощную версию с 1,0-литровым 98-сильным бензиновым турбомотором и двухцветной окраской кузова (черная крыша и черные корпуса боковых зеркал) можно заказать минимум за 2 050 000 рублей в Ростове-на-Дону или купить из наличия в Новосибирске за 2 150 000 рублей. У «двухцветного» Raize — тканевый салон. В оснащение входят камера заднего вида, подогрев передних сидений, мультимедийная система с тачскрином, руль с частичной мультифункцией и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски. При этом климат-контроль и бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя для этой модели принципиально не предусмотрены.

Кроссоверы с классической одноцветной окраской и тем же 98-сильным турбомотором продаются из наличия в Екатеринбурге за 2 300 000 рублей, а в Новосибирске — за 2 365 000 рублей. В Санкт-Петербурге двухцветный Raize можно заказать за 2 415 000 рублей.

Во Владивостоке цены на автомобили под заказ стартуют от 2 570 000 рублей. Еще один продавец из Санкт-Петербурга оценил аналогичный 97-сильный кроссовер в 3 000 000 рублей, уточнив, что готов продать его только юридическому лицу с уплатой полного 22-процентного НДС.

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