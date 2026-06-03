Риск для детей и невысоких взрослых: у японской легенды отзывная кампания

У Хонда снова отзывная кампания. Alf Ribeiro / Shutterstock.com / Fotodom.

Как сообщило издание Motor1 со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA), причиной отзывной кампании стала некорректная работа датчика веса переднего пассажира. У машин определенных лет выпуска этот элемент может терять герметичность, что грозит коротким замыканием. На неисправность в ряде случаев может указывать сигнальная лампа системы SRS.

Кроме того, система способна ошибочно регистрировать присутствие человека на переднем сиденье и разрешать срабатывание фронтальной и коленной подушек безопасности даже тогда, когда на пассажирском кресле никого нет.

Как уточняется, серьезность проблемы не следует недооценивать, особенно при перевозке на правом переднем сиденье пассажиров в детских креслах, а также детей и невысоких взрослых.

На сегодняшний день зафиксировано 228 гарантийных обращений по данной проблеме. В список моделей, попавших под отзыв, вошли Honda Civic (2016–2022 годов), Honda Accord (2016–2022), Honda CR-V (2017–2022), Honda Pilot (2017–2022), а также Acura MDX, Acura RDX и некоторые другие модели.

Владельцам предложено обратиться в сервисные центры для бесплатного устранения неисправности.

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