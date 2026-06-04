В России могут заработать недоступные зарубежные сервисы: что предложили сделать

Несправедливо, когда россияне лишены доступа к решениям, которые не нарушают российского законодательства Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Операторы связи хотят дать возможность россиянам свободно пользоваться зарубежными сервисами, которые не запрещены в России, но ушли с российского рынка. Это, например, видеоплатформа Netflix, ряд нейросетей (в полном объеме их функций), некоторые развлекательные ресурсы. Сотовые операторы сейчас ведут переговоры с властями о том, чтобы наладить нормальный доступ к таким ресурсам. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил гендиректор «ВымпелКома» («Билайн») Сергей Анохин.

- Они востребованы российскими пользователями, но, чтобы ими пользоваться, нужен VPN. У нас есть понимание, как работают технологии, чтобы такие сервисы были доступны потребителям, - сообщил он.

По его словам, несправедливо, когда россияне лишены доступа к решениям, которые не нарушают российского законодательства. И по этому поводу уже есть «взаимопонимание с регулятором».

То есть вместо неофициальных VPN, с использованием которых борются власти, могут появиться какие-то альтернативные официальные?

- У нас есть целый ряд сервисов, к которым нельзя получить доступ с российских IP-адресов, - вас блокируют. Анохин предлагает простую вещь: на уровне операторов можно обеспечить некое подобие VPN, чтобы российскии пользователь, обращаясь к условному Gemini (нейросеть от Google, определенные ее продвинутые функции и полный интерфейс в России недоступны - Ред.), спокойно получал доступ, мог пользоваться, и не было никаких ограничении , - разъяснил KP.RU ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. - Но это не некий альтернативный «официальный» VPN, который надо куда-то себе установить. Речь о том, что именно на уровне оператора связи выбираются конкретные сервисы, которые разрешены в России, но заблокированы с другой стороны, - и оператор же делает так, что эти сервисы не будут видеть, что к ним зашли с российского IP-адреса.

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