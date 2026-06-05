Опасная красота: шесть советов, как не испортить себе ногти педикюром

Фото: mae_chaba/Shutterstock/Fotodom

Летом хочется быть идеальной - от розовых пяточек до тщательно прокрашенных ноготков на пальцах ног. И чтобы все это красиво фотографировать в отпуске на море. Как рассказывала нам к.м.н., врач-дерматолог, миколог, подолог Юлия Иволга, открытая обувь относится к той красоте, что требует жертв: мы платим за нее сбитыми, а то и сломанными пальцами, повреждениями ногтей. А что с педикюром? Сегодняшний стандарт красоты подразумевает покрытие прочным гелевым лаком. Можно сделать - и месяц ходить красивой. Это хорошо, так ведь?

- Покрытие гель-лаком может навредить ногтям, - возражает подолог Юлия Иволга. - У тех, кто предпочитает такой уход за стопой, ногтевые пластины истончаются, становятся более хрупкими, что может приводить к их деформации. Я, как врач, рекомендую делать выбор в пользу укрепляющих лаков или пленок.

Дело не только в самом гель-лаке. Само по себе качественное покрытие не должно «уничтожать» ногти. Большинство проблем - скручивание, истончение, ломкость ногтей - возникают из за неправильной подготовки пластины, грубого снятия предыдущего декора. Особенно если перекрашивать часто.

Тем более что на качество работы мастера накладываются индивидуальные особенности клиента: ведь у нее могут быть слабые, ломкие ногти, грибок, дефицит микроэлементов.

Сегодняшний стандарт красоты подразумевает покрытие прочным гелевым лаком. Фото: elenavolf/Shutterstock/Fotodom

ПРАВИЛА ЩАДЯЩЕГО ПЕДИКЮРА

* Если у вас уже было покрытие гель-лаком, то просите мастера по педикюру не сильно запиливать верхний слой ногтя при подготовке. Только легкое матирование там, где нужно сцепление.

* В идеале классическое снятие – замачивание в жидкости для снятия лака и аккуратное соскребание, а не спил или, того хуже, срывание старого покрытия.

* Просите осторожную обработку кутикулы, чтобы избежать агрессивных пропилов и обрезаний.

* Не прибегайте к педикюру с гель-лаком слишком часто – подряд можно два, максимум три цикла такого «крепкого» покрытия. В идеале делать перерывы после каждого покрытия гель-лаком на 1-2 цикла, пользуясь в это время укрепляющими лаками.

* Не забывайте про ежедневный уход за стопами: масло для кутикулы (витамины Е/А), увлажняющие кремы.

* Обращайте внимание на признаки инфекции (боль, пожелтение ногтя или покраснение кожи, отек кожи, неприятный запах). Сразу же снимайте покрытие и покажитесь врачу.

ВОПРОС РЕБРОМ

А УФ-ЛАМПЫ МОГУТ НАВРЕДИТЬ?

Некоторое время назад в интернет-СМИ пронеслась волна страшилок, что УФ-лампы для маникюра могут вызывать ожоги и даже провоцировать меланому (рак кожи).

- Не буду успокаивать, что УФ-лампы абсолютно безопасны – их постоянное использование, действительно, может вызывать на коже появление солнечного лентиго (доброкачественный гипермеланоз, который возникает из-за длительного воздействия ультрафиолета на кожу, в просторечии – старческие пятна, - прим. Ред.), кератом (темные узлы, наросты). Но отмечу, что ожоги от ламп не встречались уже достаточно давно. В основном ожоги ногтевых пластин возникают при использовании некачественных материалов и перегрева в лампе.

Недавно пронеслась волна страшилок, что УФ-лампы могут вызывать ожоги и даже провоцировать меланому. Фото: Olga Apanasenko/Shutterstock/Fotodom

* Если у вас чувствительная кожа, то перед маникюром/педикюром стоит нанести солнцезащитный крем (SPF 30+) на руки/ступни за 15–20 минут до сушки.

* После сушки используйте увлажняющий крем.

* Помните, что реальный риск онкологии минимален при нормальном режиме и редких процедурах. Но чем чаще сеансы, тем выше чувствительность кожи: при многолетних частых сеансах суммарное UVA излучение может способствовать фотоповреждению кожи, поэтому разумнее не частить и делать перерывы.

ВАЖНО!

Риск ожогов увеличивается при длительном воздействии или слишком частых сеансах, чувствительной или поврежденной коже, а также приеме некоторых препаратов, которые повышают чувствительность к ультрафиолету. К этому приводит и использование фотосенсибилизирующей косметики (такой способностью обладают, например, некоторые эфирные масла, препараты для борьбы с акне и т.д.).

ЗНАЙ!

ЧЕМ ГРОЗЯТ ПРОПИЛЫ

Одна из опасностей педикюра – повреждение ногтя фрезой маникюрного аппарата, пропилы.

- Пропилы - это повреждение ногтевой пластины, а любая травматизация ногтей - это входные ворота для инфекции, грибка, - объясняет Юлия Иволга. - Если такое произошло, то нужно ждать восстановления ногтя, пока он отрастет. В это время, разумеется, никаких покрытий.

Сколько ждать? По-разному, зависит от многих факторов. Ногти на ногах растут медленнее. Может потребовать от 2 до 6 недель.

Посоветуйтесь с врачом, возможно понадобятся масло для кутикулы, лечебные восстанавливающие лаки, увлажняющие регенерирующие кремы. В тяжелых случаях (глубокие трещины, боль, подозрение на грибок), обязательно обратитесь к подологу или дерматологу.

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