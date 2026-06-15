Дешевле Granta и китайцев: в РФ доступен новый бюджетный кроссовер Subaru

В РФ появился в продаже новый бюджетный кроссовер Subaru Rex /Фото сайт Фоттон

На российском рынке появился в продаже новый компактный паркетник, поставляемый с японского рынка, который по цене оказался ниже всех вероятных китайских конкурентов, сообщают «Автоновости дня». Речь идет о модели Subaru Rex — совместном проекте трех производителей: Subaru, Toyota и Daihatsu. Заказать такой автомобиль можно уже за 1 080 000 рублей.

Subaru Rex представляет собой самый малогабаритный кроссовер в линейке японской марки. По своим внешним габаритам он полностью идентичен своему «перелицованному» двойнику Toyota Raize: длина — 3995 мм, ширина — 1695 мм, высота — 1620 мм, колесная база — 2525 мм. Примерно такие же размеры имеют Kia Sonet, Hyundai Venue и Suzuki Fronx, которые также попадают в Россию по параллельным каналам импорта.

Силовую установку Rex позаимствовал у собрата Raize. Под капотом установлен 1,2-литровый бензиновый атмосферный двигатель WA-VE мощностью 87 лошадиных сил, работающий в паре с бесступенчатым вариатором. Привод предусмотрен только передний.

За 1 080 000 рублей во Владивостоке можно оформить заказ на новый Subaru Rex белого цвета в комплектации Z. В оснащение входят: цифровая панель приборов, мультируль с кожаной оплеткой, круиз-контроль, передние и задние парковочные датчики, камера заднего вида, однозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, обогрев зеркал, передних кресел и заднего стекла, датчики давления в шинах, 17-дюймовые легкосплавные диски, датчики света и дождя, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay, а также аудиосистема с шестью динамиками.

Кроссовер в аналогичной комплектации, но с демонтированной мультимедией и кузовом бежевого цвета, готовы привезти во Владивостоке за 1 320 000 рублей. Те же, кто не хочет ждать, могут приобрести белый Subaru Rex из наличия в этом же городе — цена составит 1 830 000 рублей.

Для сравнения: новый «Москвич 3», который недавно подорожал в одной из комплектаций на 15 тысяч рублей, сейчас продаётся минимум за 1 952 000 рублей. Самая практичная LADA Granta в кузове универсал с максимальной для себя оснащённостью тоже обходится дороже «заказного» Rex — 1 371 000 рублей.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.