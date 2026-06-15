Дешевле китайцев: семиместный Ford везут в РФ

В России появился в продаже надежный семиместный кроссовер Ford Edge L. just dance / Shutterstock.com / Fotodom.

На отечественных онлайн-площадках объявлений появилась возможность заказать семиместный паркетник Ford Edge L, изначально сконструированный для рынка Китая, сообщают «Автоновости дня». Привезти авто берутся компании из Владивостока, Омска и Липецка. Ориентировочная стоимость начинается от 4 600 000 рублей.

Китайский GAC GS8 с трехрядной компоновкой салона даже с учетом недавно появившейся прямой скидки продается дороже — от 4 649 000 рублей. Выше ценник и на Changan CS95 выпуска 2025 года — дилеры запрашивают за него минимум 4 849 900 рублей.

Модель Ford Edge L представляет собой третье поколение семейства Edge, созданное специально для Китая совместным предприятием Changan Ford. Автомобиль дебютировал в 2023 году и по факту пришел на смену прежнему Edge Plus. В отличие от привычного американского оригинала, новый Edge L стал заметно крупнее и обзавелся трехрядным салоном.

По своим внешним габаритам Edge L близок к Toyota Highlander и занимает промежуточное положение между Ford Explorer и Lincoln Nautilus. Длина, ширина и высота составляют 5000, 1961 и 1773 мм соответственно, а колесная база равна 2950 мм.

Силовой агрегат единый для всех заказываемых версий Ford Edge L: двухлитровый бензиновый турбомотор EcoBoost мощностью 252 лошадиных силы (378 Нм), работающий в паре с классическим восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом.

За 4 600 000 рублей во Владивостоке предлагают привести под заказ кроссовер в комплектации Luxury. В оснащение входят: кожаная отделка салона, компоновка кресел по формуле 2+2+3, панорамная крыша с люком, четырёхзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, кожаный четырехспицевый мультируль, бесключевой доступ с кнопкой пуска двигателя, а также огромный экранный блок длиной 1,1 метра на передней панели, объединяющий цифровую «приборку» и 27-дюймовый 4K-дисплей мультимедийной системы, и многое другое.

Версия Fashion с экраном меньшего размера во Владивостоке доступна для заказа за 4 986 000 рублей. В Омске «топовый» Edge L с 27-дюймовым дисплеем готовы привезти за 5 350 000 рублей, а ещё одна владивостокская компания просит за его поставку ровно 6 000 000 рублей.

Ранее сообщалось, что кроссовер Ford Edge L попал в актуальный рейтинг самых надежных автомобилей Китая, составленный местным подразделением американского аналитического агентства J.D. Power. Модель продемонстрировала наименьшее количество неисправностей на сотню машин в своём классе.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.