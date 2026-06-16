«Сердце» без V8: гигантский рамный Toyota за 11 млн лишился атмосферника

В России начались продажи рамного внедорожника Toyota Sequoia. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

В России появились Toyota Sequoia последнего поколения, сообщают «Автоновости дня». Покупателям доступны как автомобили в наличии, так и те, что можно приобрести под заказ. Начальная стоимость составляет 11 275 000 рублей.

На североамериканском рынке этот полноразмерный SUV является флагманом бренда среди машин с лестничной рамой. Актуальная генерация базируется на архитектуре TNGA-F — той же, что лежит в основе пикапов Tundra и Tacoma, а также внедорожников Land Cruiser 300 и Lexus LX. При этом инженеры не отказались от классической несущей рамы.

Самое значительное нововведение в модели третьего поколения касается силового агрегата: разработчики убрали из гаммы безнаддувный двигатель V8 рабочим объемом 5,7 литра. Теперь все модификации получают исключительно гибридную систему i-Force Max. В ее составе — битурбированный бензиновый V6 на 3,5 литра и электрический мотор. Суммарная отдача достигает 437 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент равен 790 ньютон-метрам. Коробка передач предлагается только одна — 10-ступенчатый «автомат», и все версии оснащаются полным приводом.

В столице можно заказать исполнение TRD Pro с начальным ценником 11 275 000 рублей и организацией доставки. Данный вариант оснащается колесными дисками на 18 дюймов, усиленной подвеской для бездорожья с амортизаторами Bilstein, металлической защитой картера, алюминиевыми накладками на педалях, фирменной символикой и затемнёнными наружными элементами.

По данным из открытых источников, стоимость такого же TRD Pro в Москве доходит до 12 398 000 рублей, а в Сыктывкаре — до 12 575 000 рублей. За версию Limited дилеры просят минимум 13 990 000 рублей. В ее оснащение входят светодиодная головная оптика, набор для холодного климата (подогрев рулевого колеса, передних кресел и ветрового стекла), адаптивный круиз-контроль с отслеживанием «мертвых» зон, система кругового обзора с парктрониками, электрические регулировки передних сидений с запоминанием настроек, бесключевой доступ с кнопкой запуска мотора и 22-дюймовые легкосплавные диски.

Помимо перечисленных, российским покупателям доступны спецверсии 1794 Edition, Platinum и Capstone. Как отмечают продавцы, их цена в подавляющем большинстве случаев стартует от 15 миллионов рублей и выше.

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