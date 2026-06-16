«Уродливая игрушка» или революция: эксперты и фанаты BMW высказались о новой M3

Автолюбители раскритиковали концепт электрической BMW M3 Neue Klasse. NorthSky Films / Shutterstock.com / Fotodom.

На прошедшей гонке «24 часа Ле-Мана» баварский автопроизводитель BMW презентовал концептуальный электрокар M Concept Neue Klasse, который станет основой для будущего поколения M3. Портал Autonews.ru поинтересовался мнением о новинке у специалистов и обычных водителей.

Основатель группы Wheelz (подбор, продажа и аренда авто, включая BMW) Василий Максимов заявил, что внешность концепта неизбежно станет предметом дискуссий, однако подобные трансформации — закономерный этап эволюции марки. Он подчеркнул, что электрическая версия M3 не противоречит духу спортивного отделения BMW, и отметил, что модель во многом ориентирована на азиатский рынок с его высоким спросом на электрокары.

Схожей позиции придерживается владелец группы АvtoRevizorro (подбор, оценка и продажа премиальных немецких машин) Кирилл Чернов. По его наблюдениям, электрическая M3 выглядит актуально, сохраняя множество отсылок к классическим моделям BMW. Он выразил скепсис относительно рыночных перспектив электрокара, предположив, что компания вскоре убедится в отсутствии спроса на подобные модели и вернется к «настоящим» спорткарам с ДВС. При этом эксперт допустил, что BMW способна совершить технологический прорыв и доказать, что электромобиль может быть не только динамичным, но и эмоциональным.

Если эксперты оценили новинку как минимум симпатичной, то пользователи соцсети встретили предвестника M3 крайне негативно. Один из них заявил, что гордится владением F80, считая эту модель последней по-настоящему достойной значка M3, и усомнился в лояльности дизайнеров к собственному бренду. Другой комментатор предрек люксовым маркам разорение из-за выпуска столь некрасивых авто. Третий иронично заметил, что автопроизводители словно потеряли рассудок, назвав концепт очередным позорным пятном на репутации некогда великой марки. Один из пользователей сравнил дизайн 40-летней давности, который, по его мнению, обладает куда большим обаянием, чем современное «убожество».

Нашлись и те, кто спрогнозировал, что этот случай войдет в историю как пример самоуничтожения успешной компании, утратившей душу, а новый автомобиль сравнили с дешевой игрушкой, которую мог бы создать ребенок с помощью ИИ. Другой комментатор заявил, что не купил бы этот «металлолом» даже за 30 тысяч долларов. Интерьер назвали бездушным, сравнив его с рабочим столом программиста, а не с кокпитом пилота.

Другие участники дискуссии задались вопросом, кому вообще нужен электрокар, кроме быстрого разгона, и назвали происходящее в европейском автопроме ужасным. Некоторые комментаторы требовали оставить букву M исключительно для машин с ДВС, называя электрическую версию ненастоящей M3 и «бледной стерильной подделкой». Один из пользователей предсказал скорый рост цен на старые модели, в частности E46, которая уже стала классикой. Другой категорически отказался от M3 на батарейках, сравнив их с пальчиковыми элементами Duracell, и упрекнул компанию в том, что она «стреляет себе в ногу».

Также провели параллель с неудачным опытом Mercedes, когда покупатели отвергли C63 с двухлитровым двигателем, вынудив производителя вернуться к V8.

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