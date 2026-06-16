Раскрыты ошибки водителей, за которые можно лишиться прав

Юрист Воропаев назвал 4 нарушения, за которые мгновенно лишат прав. Proshkin Aleksandr / Shutterstock.com / Fotodom.

Автомобильный юрист Лев Воропаев в интервью изданию «Газета.Ru» перечислил четыре категории правонарушений, за которые суд гарантированно лишит водительских прав, невзирая на смягчающие обстоятельства.

В список вошли действия, связанные с незаконной установкой специальных световых приборов, нанесением на кузов отличительной маркировки госструктур, использованием фальшивых регистрационных знаков, а также монтажом проблесковых маячков.

Юрист пояснил, что за монтаж на передней части автомобиля любых спецсигналов — даже если это гирлянда, приуроченная к праздникам, — водителю грозит изъятие оборудования и лишение удостоверения сроком на 6–12 месяцев.

Кроме того, Воропаев акцентировал внимание на том, что нанесение цветографики, копирующей расцветку машин экстренных служб (полиции, медиков, Росгвардии), карается лишением прав на период от 1 до 1,5 лет. Причем судебные инстанции признают нарушением даже тот случай, когда схожесть с официальной атрибутикой является смешивающейся для постороннего наблюдателя. По словам Воропаева, идентичное наказание применяется и за использование проблесковых маячков.

Также юрист подчеркнул, что эксплуатация заведомо подложных регистрационных номеров — например, когда новый собственник продолжает передвигаться на старых знаках после снятия машины с учета предыдущим владельцем — влечет за собой аналогичную санкцию сроком от полугода до года. В завершение эксперт резюмировал, что все перечисленные нарушения не предполагают послаблений при вынесении судебного решения.

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