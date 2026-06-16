Внушительные цифры: на какую сумму россияне набрали кредитов на авто

ОКБ: в мае москвичи набрали автокредитов на 16,57 млрд рублей. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Согласно данным, опубликованным пресс-службой Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ), в последнем весеннем месяце 2026 года жители России оформили 110,54 тысячи кредитных договоров на приобретение автомобилей. Общая сумма этих займов достигла 173,46 миллиарда рублей.

В ОКБ зафиксировали положительную динамику: по сравнению с апрелем текущего года число выданных автокредитов увеличилось на 3%, а относительно мая прошлого года прирост составил уже 25%. Директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике бюро Николай Филиппов связал эту тенденцию с постепенным снижением ключевой ставки, что делает проценты по займам, хотя и остающимся высокими, менее обременительными. Он также отметил, что кредитование продолжает стимулировать продажи и служит основой для будущего роста авторынка, хотя говорить о его полном восстановлении пока преждевременно.

Аналитики ОКБ также обратили внимание на рост объемов выдачи: за месяц этот показатель прибавил 6%, достигнув 173,46 млрд рублей. В годовом исчислении рост оказался еще более значительным — 51% по сравнению с 114,86 млрд рублей в мае 2025-го. Доля кредитов, направленных на покупку новых машин, осталась стабильной, составив 70% от общего числа (в апреле было 71%).

Средние параметры займов также претерпели изменения. Средняя сумма автокредита выросла с 1,52 млн рублей в апреле до 1,57 млн в мае. При этом кредиты на новые автомобили в среднем составляли 1,62 млн рублей (в апреле — 1,55 млн), а на подержанные — 1,47 млн (в апреле — 1,46 млн). Срок кредитования в мае достиг 72 месяцев (6 лет), что на 8 месяцев больше, чем годом ранее.

Полная стоимость кредита (ПСК) в мае 2026 года составила в среднем 17,57%, незначительно снизившись с апрельских 17,61%. Для сравнения, в мае прошлого года этот показатель был значительно выше — 22,03%. Тогда ПСК для новых автомобилей составляла 14,54%, для подержанных — 22,70%.

В региональном разрезе наибольшую активность проявили: Москва (7,99 тыс. кредитов на 16,57 млрд руб., рост на 6% и 7% к апрелю), Московская область (7,87 тыс. на 14,99 млрд руб., рост на 8% и 11%), Санкт-Петербург (5,44 тыс. на 9,82 млрд руб., рост на 3% и 5%), Татарстан (5,50 тыс. на 8,09 млрд руб., рост объёма на 4% при неизменном количестве) и Краснодарский край (4,44 тыс. на 7,40 млрд руб., рост обоих показателей на 5%).

Общая статистика за пять месяцев 2026 года демонстрирует уверенный рост: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выдач увеличилось на 16%, а их объём — на 42%. Всего с января по май россияне взяли 467,85 тыс. автокредитов на общую сумму 721,38 млрд рублей, что в среднем составляет 144,28 млрд рублей ежемесячно.

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