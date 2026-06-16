Компания Aurus подтвердила подготовку к выпуску обновленной модели

Aurus подтвердила подготовку к выпуску обновленной модели. Andrey 69 / Shutterstock.com / Fotodom.

В Елабуге на производственной площадке бренда Aurus идет полным ходом подготовка к выпуску модернизированной версии седана Senat, сообщает «Российская газета». В компании опровергли слухи о возможном сворачивании деятельности завода, появившиеся в некоторых СМИ.

Как пояснили представители автопроизводителя, предприятие функционирует в штатном режиме, строго следуя производственному графику на текущий год. Коллектив завода, насчитывающий 250 человек, полностью обеспечен работой, а все социальные гарантии для сотрудников соблюдаются в полном объеме. В настоящее время с конвейера сходят люксовый седан Senat и кроссовер Komendant.

Информация о якобы закрытии завода в Елабуге появилась в конце прошлой недели в Telegram-каналах. Авторы канала ссылались на неназванных инсайдеров из автомобильной отрасли. Согласно их данным, предприятие якобы должно отработать до конца 2026 года, а осенью планируется ликвидация химкинского офиса Aurus, сотрудникам которого предложат переезд на производственные мощности в Санкт-Петербург.

В той же публикации утверждалось, что производство премиальных автомобилей в Елабуге остается убыточным из-за высокой себестоимости, а рыночный спрос на них крайне низок. При этом указывалось, что сборка моделей Aurus продолжится на мощностях НАМИ, где планируют расширить производство до 250 машин ежегодно, чтобы закрыть потребности частного рынка и госзаказов, включая Гараж особого назначения.

Презентация обновленных версий Senat, удлиненного Senat Long и кабриолета Senat состоялась 3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. На стенде были обнародованы технические параметры новой открытой модели: ее масса составляет 3195 кг, бензиновый мотор развивает 598 л.с., а электродвигатель выдает 46 кВт. Максимальная скорость кабриолета ограничена 100 км/ч, разгон до этой отметки занимает 8 секунд, и автомобиль оснащён полным приводом.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.