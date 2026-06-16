Реалии авторынка РФ: европейские бренды популярны, но Китай их обходит

«Авилон»: рост продаж европейских иномарок не связан с отказом от авто из КНР. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Увеличение реализации европейских автомобильных марок в России в текущем году, по мнению экспертов, не свидетельствует о переориентации покупателей с китайских брендов. Скорее, происходит естественное возобновление спроса со стороны поклонников таких марок, как BMW, Volkswagen, Audi и Mercedes-Benz, чья преданность бренду сохранилась, несмотря на уход производителей с российского рынка. Такую точку зрения в интервью «Известиям» высказала заместитель генерального директора дилерского холдинга «Авилон» Юлия Овчинникова.

Она пояснила, что существенная доля реализуемых сейчас европейских автомобилей поступает через китайские производственные мощности и каналы параллельного импорта. В связи с этим представитель «Авилона» подчеркнула некорректность прямого противопоставления машин из Европы и Китая, поскольку они часто имеют общую производственную основу.

Среди факторов, дополнительно стимулирующих рост продаж зарубежных машин некитайского происхождения, Овчинникова выделила льготный утилизационный сбор, который распространяется на автомобили с двигателем мощностью до 160 лошадиных сил. Эта мера способствует поддержанию доступной стоимости на ряд моделей Volkswagen, Skoda, Renault и других известных брендов. Вместе с тем эксперт предупредила, что отчасти нынешняя положительная динамика объясняется эффектом низкой базы предыдущего года.

Говоря о перспективах, замглавы «Авилона» выразила ожидания дальнейшего плавного роста присутствия европейских брендов на рынке. Тем не менее, по ее словам, говорить о восстановлении их былой рыночной доли пока преждевременно. Основной объем продаж и далее будут формировать китайские производители, тогда как европейские автомобили, скорее, займут нишу для покупателей, которые ценят устоявшийся бренд, традиционное качество и высокую ликвидность при перепродаже.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.