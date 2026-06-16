Девять машин на всю страну: продажи не начались, а первые Volga уже на учете

"Волга" уже на учете / Фото пресс-службы бренда

По информации, предоставленной компанией «Автостат Инфо» для издания «Китайские автомобили», в мае текущего года подразделения ГИБДД зафиксировали постановку на учет нескольких новых моделей Volga. В отчетный период были зарегистрированы один седан C50, три кроссовера K40 и два флагманских K50, что пополнило парк ранее учтенных двух машин этой модели.

Таким образом, общее количество автомобилей бренда Volga, имеющих право передвигаться по российским дорогам, на сегодняшний день достигло девяти. В эту сводку также вошел кроссовер Volga K30, презентация которого состоялась еще в 2024 году. Данная модель технически базируется на платформе Changan X5 Plus.

В компании напомнили, что официальные продажи автомобилей новой линейки Volga начнутся 19 июня. Стоимость моделей уже объявлена: седан C50 предлагается по цене 2 899 000 рублей, кроссовер K40 — за 2 749 000 рублей, а флагманский K50 оценён в 4 199 000 рублей.

Эксперты считают, что эти автомобили будут привлекательны на рынке, но все дело будет в ценах - они должны быть конкурентными. Есть мнение, что машины будут представлять интерес в том числе и для такси. В самой же компании делились амбициозными планами на развитие бренда.

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