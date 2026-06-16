Настоящий внедорожник или универсал: каким стало новое поколение Audi A6 Allroad

A6 Allroad пятого поколения. Фото: Audi

Компания Audi официально презентовала универсал повышенной проходимости A6 Allroad нового, пятого поколения.

Главным внешним отличием модели стало значительное расширение кузова: он на 11 сантиметров шире стандартного A6 Avant. Передняя и задняя колея увеличились на 74 и 70 миллиметров соответственно, а в сочетании с мощными колесными арками и защитным пластиковым обвесом автомобиль визуально приближается к полноразмерному внедорожнику.

Клиренс новинки на 34 мм превышает дорожный просвет обычного универсала. Пневматическая подвеска с возможностью адаптации и диапазоном регулировки в 55 мм позволяет дополнительно приподнимать кузов для движения по бездорожью или, наоборот, занижать его на скорости свыше 120 км/ч, снижая расход топлива.

Фото: Audi

В списке опций появилась система управления задними колесами, которая в зависимости от скорости может поворачивать их в противофазе (до 5 градусов) для уменьшения радиуса разворота или синхронно с передними для повышения устойчивости. Для подзаряжаемой гибридной версии эта технология стала стандартной. Кроме того, впервые в истории модели A6 Allroad предложат с гибридной силовой установкой, включающей бензиновый турбомотор 2.0 TFSI и электродвигатель.

Суммарная мощность такой системы достигает 367 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента, а тяговая батарея позволяет проехать до 95 километров исключительно на электротяге. Альтернативой выступает 3,0-литровый турбодизель V6 мощностью 299 л.с. (580 Нм), который в новом поколении дополнен 48-вольтовым стартер-генератором и электрокомпрессором, практически полностью исключающим задержки при разгоне. Динамика разгона до 100 км/ч у дизельной версии составляет 5,4 секунды, у бензиновой гибридной — 5,5 секунды, максимальная скорость для обеих модификаций ограничена на отметке 250 км/ч.

Интерьер автомобиля получил панорамную приборную панель с 11,9-дюймовой виртуальной «приборкой» и 14,5-дюймовым сенсорным дисплеем, а также опциональный экран для переднего пассажира и голосовое управление на базе ChatGPT. Светотехника представлена цифровыми матричными фарами с восемью вариантами исполнения дневных ходовых огней.

Фото: Audi

Прием заказов на новый A6 Allroad стартует 18 июня, а первые поставки дилерам запланированы на осень. Немецкие цены на дизельную модификацию начинаются с 77,3 тысячи евро, за гибридную просят от 80,3 тысячи евро.

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