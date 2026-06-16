Российский автопарк существенно стареет: в ГАИ обеспокоены этим

В ГАИ обратили внимание на проблему старения российского автопарка. Proshkin Aleksandr / Shutterstock.com / Fotodom.

В Министерстве внутренних дел РФ выразили озабоченность по поводу увеличения среднего возраста транспортных средств в стране. С таким заявлением на пресс-конференции, посвященной началу социальной инициативы «Продвижение безопасности», выступил заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин.

Как передает Autonews.ru, представитель ведомства отметил, что существующие системы помощи водителям используются недостаточно эффективно, что усугубляет ситуацию с устаревающим парком автомобилей.

Проблема старения автопарка ранее уже поднималась в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). По данным ее главы Алексея Подщеколдина, по итогам 2025 года более половины машин в стране имели возраст свыше10 лет, причем этот показатель вырос более чем на 20% по сравнению с 2015 годом. Дилеры также приводили статистику, согласно которой около 8 миллионов автомобилей находятся в возрастном диапазоне от пяти до десяти лет, тогда как машин младше пяти лет насчитывается лишь 5,25 миллиона.

Схожие данные приводит и аналитическое агентство «Автостат», согласно оценкам которого доля автомобилей старше десяти лет в России достигает почти 70%. При этом самая незначительная часть парка (7,9%) приходится на транспортные средства, возраст которых не превышает трёх лет.

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