Mercedes-AMG прокачал кроссоверы GLE и GLS: суть изменений

Кроссоверы Mercedes-AMG GLE 63 S и GLS 63 получили новый двигатель V8 от S-Class. Alejandro Camacho B / Shutterstock.com / Fotodom.

Компания Mercedes-AMG представила обновленные версии своих высокопроизводительных кроссоверов GLE 63 и GLS 63. Как выяснил Autonews.ru, рестайлинг затронул не только внешность, но и техническую начинку: автомобили получили доработанный двигатель V8 и новые системы, влияющие на комфорт и управляемость.

Более компактный GLE 63 обзавелся затемненной решеткой радиатора и новыми воздухозаборниками. Его более крупный собрат GLS 63, напротив, сохранил классическую хромированную решетку.

Колесные диски AMG предлагаются диаметром до 22 дюймов для GLE и до 23 дюймов для GLS. Отличительной чертой обоих автомобилей остались четыре патрубка выхлопной системы. В салоне появилось рулевое колесо AMG Performance с отделкой из кожи, микрофибры или их комбинации, а также декоративные вставки из карбона.

Главное техническое обновление — 4,0-литровый бензиновый V8 с двойным турбонаддувом (серия M177 EVO), ранее дебютировавший на S-Class. Его мощность осталась на прежнем уровне — 603 лошадиные силы, а пик крутящего момента в 850 Нм достигается в диапазоне от 2500 до 4500 оборотов в минуту.

Двигатель работает в паре с 48-вольтовым стартер-генератором (мягкий гибрид), который кратковременно добавляет 23 л.с. и 205 Нм. Трансмиссия — 9-ступенчатый «автомат» AMG Speedshift TCT и система полного привода 4Matic+, автоматически распределяющая момент между осями (от 50:50 до 100% на заднюю ось).

Динамика разгона до 100 км/ч у GLE 63 составляет 3,6 секунды, у GLS 63 — ровно на 0,3 секунды дольше. Максимальная скорость у обеих версий электронно ограничена на отметке 280 км/ч.

Подвеска AMG Ride Control+ с пневмоэлементами и адаптивными амортизаторами имеет несколько режимов. В режиме Trail клиренс увеличивается примерно на 56 мм, а в Sport, Sport+ и Comfort кузов опускается на 10 мм ниже стандартного уровня. Дополнительно система AMG Active Ride Control снижает крены в поворотах, а электронно-управляемая блокировка заднего дифференциала улучшает тягу.

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