Секреты кремлевского гаража: чем «Аурус» превосходит авто лидера КНР

Autonews сравнил автомобили глав России и Китая. Andrey 69 / Shutterstock.com / Fotodom.

Журналисты Autonews провели сравнительный анализ служебных лимузинов президента России и председателя КНР – моделей Aurus Senat и Hongqi N701. Выяснилось, что эти машины существенно разнятся как габаритами, так и техническими характеристиками.

Обе модели разрабатывались специально для высшего руководства стран и оборудованы усиленной бронезащитой. Тем не менее российский лимузин оказывается заметно массивнее китайского: длина отечественного Aurus Senat Limousine достигает приблизительно 6,6 метра, тогда как габариты Hongqi N701 составляют около 6 метров.

Различаются автомобили и по части силовых агрегатов. В российском лимузине установлена гибридная силовая установка, основой которой служит 4,4-литровый двигатель V8, развивающий 598 лошадиных сил. Китайский же собрат использует гибридную схему с бензиновым мотором V6 и электродвигателем, совокупная отдача которых равна 462 л.с. В перспективе Hongqi N701 может оснащаться двигателем V12.

Оба транспортных средства имеют пуленепробиваемые стекла, бронированный корпус и комплексную систему безопасности пассажиров от внешних угроз. Однако сведения о конструктивных особенностях китайской модели остаются гораздо более скудными по сравнению с российским аналогом.

Ключевое различие касается и доступности для покупателей. Hongqi N701 производится сугубо для китайского руководства и никогда не появляется в розничных продажах. Aurus предлагается и в гражданских модификациях, которые может приобрести любой частный клиент.

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